¿Quién es Francisco Angelini?: En fotos conoce al galán de Rosario Tijeras 4

Desde sus inicios en las telenovelas de TV Azteca a Rosario Tijeras 4, te presentamos en fotos al galán Francisco Angelini

Erik Solís
Novelas
ver fotos
Francisco Angelini es un actor que destaca con su participación en la serie Rosario Tijeras 4 con su personaje de “Juan Antonio”, un hombre que queda impactado con la enigmática personalidad de Rosario. En esta galería te contaremos en fotografías quién es este actor que conquista al público con su trabajo.
Sony Pictures Television
Francisco Angelini es un actor que estudió en el Cefat, Centro de Formación Actoral, escuela que ha formado a grandes figuras de la actuación como: Ana Serradilla, Juan Pablo Medina, entre muchos más.
Getty Images
Su primera aparición en la televisión fue en la telenovela Contrato de Amor (2008), protagonizada por Leonardo García y Ximena González Rubio.
Instagram: el_angelini
A partir de ese momento, Francisco Angelini comenzó a tener apariciones importantes en telenovelas como: Tengo Todo Excepto a Ti (2008), Pobre Diabla (2009), Lo que la gente cuenta (2009) y Quiereme Tonto (2010).
Mezcalent
El primer papel protagónico de Francisco Angelini fue en la telenovela Quererte Así (2012), historia de amor juvenil que protagonizó al lado de María José Magán.
Mezcalent
Otras telenovelas en las que destacó Francisco fueron: Secretos de Familia, Hasta que te conocí, Rosario Tijeras 4.
En Rosario Tijeras 4, Francisco Angelini interpreta a Juan Antonio, un psicólogo que ayuda a niñas que sufren maltrato y abandono en la fundación Alas.
Instagram: @el_angelini
Francisco Angelini compartió créditos con Anette Michel y Tomás Gorós, quienes interpretaron a sus papás en Rosario Tijeras 4.
Especial
A través de las redes sociales, se puede ver la increíble química que existió entre Francisco y todo el elenco de la serie.
Instagram @el_angelini
Disfruta de Rosario Tijeras 4 de lunes a viernes a partir de las 9:30 de la noche, por Azteca UNO.
Sony Pictures Television

¿Quién es Francisco Angelini?: En fotos conoce al galán de Rosario Tijeras 4

Francisco Angelini es un actor que vio nacer su carrera en las telenovelas de TV Azteca, su desarrollo actoral lo llevó a participar en diferentes series de televisión y actualmente lo vemos de lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Azteca UNO en Rosario Tijeras 4.

Rosario Tijeras
