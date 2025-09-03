Pagan hasta 250,000 por moneda de un peso con error de impresión

Es muy cierto que el mundo de coleccionismo es muy grande y en algunas ocasiones puede ser un poco raro, entre los objetos más predicados o más buscados por las personas son las monedas y billetes, las cuales pueden tener un error, un color diferente, una edición especial u otra cosa que los hace especiales, por lo que su valor en el mercado sube de forma considerable.

Tal es el caso de esta moneda de un peso, la cual fue puesta en circulación en 1992, pero un error de impresión dice “1892”, este pequeño detalle hace que sea muy especial este ejemplar y muy buscada por los amantes de la numismática.

¿Cómo es la moneda de un peso que se vende por miles?

Sin embargo, es indispensable que las personas que tengan el gusto del coleccionismo presten mucha atención, pues en algunas ocasiones suelen engañarlo y por eso es indispensable que se conozca con exactitud las características de esta moneda de un peso que ha conquistado la mirada de los coleccionistas.

La moneda de un peso con este peculiar error, tiene en el anverso el Escudo Nacional con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, formando el semicírculo en la parte superior. Mientras que el reverso, en la parte central a la izquierda el símbolo "$", y a la derecha el valor “1", en el campo superior al centro el año de acuñación, en el campo derecho al centro el símbolo de la Casa de Moneda de México “M°". Además, pertenece a la familia C, su tamaño es de 21 milímetros y está hecha de una composición de cobre, aluminio y níquel.

¿En dónde se vende esta moneda de 1 peso?

Esta moneda se puede encontrar en la plataforma de comercio electrónico de Mercado Libre, donde es anunciada por la cantidad de $225,000 pesos, aunque también existen otros grupos que se han formado en las redes sociales, donde se ofertan este tipo de pecuinas.

La información citada es obtenida en los sitios de subasta más importantes de México y el mundo. Recomendamos siempre verificar la veracidad de las ofertas y publicaciones en sitios que ofrecen este tipo de compensaciones y consultar cualquier duda ante las instituciones financieras oficiales.

