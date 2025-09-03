Bárbara de Regil revela curioso dato de su vida privada que sorprendió a fans

En una pequeña ‘interacción’ con sus fans, la actriz Bárbara de Regil sorprendió a sus fans con dato de su vida privada que pocos se pudieron imaginar, pero que explica el porqué del espectacular físico que posee y que deja ver en la exitosa serie ‘Rosario Tijeras’.

A través de sus historiad de Instagram, ante el cuestionamiento de uno de sus fanáticos, la actriz reveló que su cuerpo únicamente posee un 10 por ciento de grasa corporal, dicho dato refleja el esfuerzo que invierte en el gimnasio.

Según la inteligencia artificial (IA), la tasa de grasa corporal, o porcentaje de grasa corporal, es la cantidad de grasa que tiene un cuerpo en relación con su peso total. Los rangos saludables varían según el sexo y la edad, pero en general, un hombre adulto sano se encuentra entre el 10 y el 20 por ciento, mientras que una mujer adulta sana entre el 20 y el 30 por ciento.

Este es el motivo que impulsó a Bárbara de Regil para volverse fitness

El envidiable físico de Bárbara de Regil no se logró con un mes de gimnasio. De hecho, fue su hija Mar quien le dio el impulso definitivo para cambiar su vida y lograr tener el aspecto que hoy posee. En diversas entrevistas, la actriz ha reconocido que el ejercicio ya estaba presente en su vida, pero lo hacía sin ganas, como una obligación. La diferencia fue cuando empezó a hacerlo por amor propio, no por estética ni aprobación.

Además de entrenar seis días a la semana(cuando el cuerpo se lo permite), Barbará de Regil procura cuidar sus pensamientos, alimentarse de forma balanceada y priorizar su paz mental. También aclaró que no busca ser perfecta, pero sí mantenerse en evolución constante.