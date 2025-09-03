¡No quieren a la familia Aguilar! Juntan firmas para cancelar su presentación en Jalisco

A pesar de contar con uno de los apellidos más relevantes dentro de la industria musical mexicana, los escándalos les han afectado mediáticamente y mucha gente incluso se tomó personal dichos asuntos. Por ello está generando ruido que la gente en Guadalajara no les quiere ver… a tal grado que están juntando firmas para negarles su presentación en la fiesta patria a celebrarse en el Día de la Independencia. Este es el presente de la familia Aguilar en pleno 2025.

Pati Chapoy envía un fuerte mensaje a Emiliano Aguilar tras sus polémicos comentarios hacia Pepe Aguilar [VIDEO] Emiliano Aguilar defiende a su mamá con todo, pues dice que Pepe Aguilar habló mal de su mamá en una entrevista.

Te puede interesar - ¿Emiliano Aguilar defendió a Cazzu de su familia?

¿Cuántas firmas llevan para cancelar el concierto de la familia Aguilar en Guadalajara?

Aunque en el discurso general la familia se encuentra despreocupada por las diversas polémicas en las que se encuentran, es cierto que se ganaron el odio de muchos internautas. Existen personas que viven para publicar y comentar odio en su contra y eso ya llegó a niveles insospechados. En estos momentos ya reunieron más de 24 mil firmas que se pretenden mandar al gobernador de Jalisco para que cancele la presentación de Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar.

La petición iniciada por Susana Bélen Yáñez se subió a Change.org y tiene como puntos principales el evitar gasto del erario público en la contratación de artistas que han ido en contra del apoyo de los migrantes y que son de mal ejemplo para la sociedad en cuanto a los valores familiares.

¿De dónde viene el odio a la familia Aguilar?

Justificables o no las peticiones de quienes han firmado la petición, los puntos que se destacan como argumento para la cancelación del evento de la familia Aguilar van en contra de los constantes escándalos alrededor del apellido.

El primer punto ataca el tema de Ángela y su relación con Christian Nodal. Y como segundo, aquellos comentarios donde animaron a los migrantes para que hicieran todo bajo el cobijo de la ley, hablando de los problemas del gobierno estadounidense con los mexicanos indocumentados en dicha nación.

Seguir leyendo - ¿Por qué Emiliano y Pepe Aguilar no se hablan?