¿Es dañino para tu salud comerte dos platos de pozole? Esto dicen los nutriólogos

El 16 de septiembre está a la vuelta de la esquina y degustar los alimentos es algo que muchos mexicanos padecen. Aunque es completamente practicado el “darse sus gustos” en esas fechas, es cierto que a veces es muy complicado solventar las consecuencias de esos excesos. Por esto, los nutriólogos contestan la pregunta de si es sano comer dos o más platos de pozole. Esta información servirá para que coman con culpa o sin ningún tipo de repercusión moral en el Día de la Independencia.

¿Comer dos platos de pozole daña la salud?

Con información proveniente directamente del Instituto Mexicano del Seguro Social, el pozole es considerado un plato saludable. La combinación de ingredientes del platillo tradicional contiene verduras, cereales y alimentos de origen animal. Pero, como se recomienda regularmente, se deben medir las cantidades a consumir.

Y contestando a la gran pregunta que todos buscan en este artículo, lo recomendado es comer un plato de pozole mediano. Esta medida es de aproximadamente 300 ml, mismo que contiene ⅔ de taza de maíz cacahuacintle, una taza con verduras de limón, lechuga y rábano, mas su porción debida de 40 gramos de carne (pollo y puerco) de preferencia.

Pero, el truco que se te comparte aquí es comer dos platos (si así lo deseas) sin ningún tipo de remordimiento, pues no sobrepasarías las calorías recomendadas al día en hombres (2000-3000) y mujeres (1600-2400).

¿Qué recomendaciones tomar para comer pozole sin remordimiento?

Cada persona entiende que no debe sobrepasarse en la cantidad de alimento que consume, pero si estás preocupado en extremo por lo que consumirá en las fiestas patrias, el pozole puede acompañarse con tostadas horneadas, crema y queso bajo en grasas. Y si gustas, podrías quitarle grasa al caldo, evitar otros guisados o botanas altas en grasa, mas un consumo de agua simple, de sabor sin azúcar… y por supuesto evitar los refrescos.

