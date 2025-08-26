Estos son los signos más tóxicos del zodiaco, pero pueden formar una relación

Las relaciones amorosas no son siempre como uno las imagina y en un mundo digitalizado pues no todo es lo que parece. Ante esto es que la astrología viene a darnos un poco de claridad.

Dua Lipa recurre a la astrología para tratar sus problemas Crédito: Bang Showbiz [VIDEO] Dua Lipa prefiere recurrir a su astróloga en lugar de ir al terapeuta.

Si bien hay parejas que pueden parecer un poco tóxicas desde afuera dentro de la práctica sinceramente son las que mejor se llevan. Esto se debe a que sus signos son compatibles a entenderse.

Ante esto es que te vamos a contar sobre las parejas que parecen enemigos mortales pero en realidad se entienden entre si y no pueden estar el uno sin el otro.

¿Cuáles son las parejas zodiacales que se entienden bien?

Aries y Escorpio

Estos signos son una bomba de tiempo ya que no soportan perder ni la más mínima discusión. Si bien parece que son una guerra constante, ambos entienden la intensidad, en la pasión, en ese “todo o nada” que comparten. Son celosos pero su atracción no se puede cortar fácilmente.

Tauro y Leo

Aquí nos encontramos con dos signos tercos que siempre quieren tener la razón. Por un lado tenemos a Tauro que busca estabilidad y un Leo al que le gusta la admiración. Al principio parecen distintos pero terminan encontrando el equilibrio. Sin embargo, ninguno quiere ceder pero al final la lealtad que comparten y la intensidad del deseo físico los une. Son tóxicos en las peleas, adorables en la cama.

Géminis y Sagitario

En este caso tenemos a Géminis que cambia de humor cada dos horas y Sagitario se aburre cada cinco minutos por lo que al principio puede parecer un desastre garantizado. Las discusiones pueden ser exageradas pero después vuelven a su eje.

Cáncer y Capricornio

La pareja en cuestión puede ser un desastre absoluto pero se complementan perfectamente. Uno es el que enseña a sentir mientras que el otro a proteger. Si bien hay momentos muy tóxicos también hay una conexión profunda.

Leo y Acuario

Nos encontramos nuevamente con Leo que quiere protagonismo y Acuario que requiere libertad. Si bien pueden pelear constantemente, se admiran profundamente. Leo se siente fascinado por la independencia de Acuario, y Acuario no puede evitar caer ante el magnetismo de Leo.

Virgo y Piscis

La última pareja del Zodiaco que es Virgo que analiza y Piscis que se pierde en ilusiones. Desde afuera parecen un caos pero se entienden perfectamente. Virgo da estabilidad, Piscis enseña a soltar. Pelean porque se desesperan mutuamente, pero cuando encuentran el punto medio, son el refugio perfecto del otro.