¿Dueto entre Malilla y Lucero? Esto es lo que se sabe

El Malilla es un cantante originario del Estado de México, que en poco tiempo se ha logrado posicionar en el mundo musical, logrando obtener gran renombre en su carrera artística y en el género del reggaetón Mexa.

Recientemente, el joven artista, anunció que se podría generar un inesperado dueto con la cantante Lucero, noticia que ha sorprendido a todos. Para que te enteres de todos los detalles, te revelaremos todo lo que se sabe al respecto.

¿Cómo se anunció la colaboración?

En una rueda de prensa donde el Malilla estaba promocionando su siguiente concierto en el Palacio de los Deportes, el cantante de reggaetón explicó que ya se encuentra trabajando con Lucero para hacer un dueto. Un trabajo musical que lo emociona, puesto que es una cantante que él y su familia siguen desde el comienzo de su carrera.

Aún no ha revelado la fecha en que se dé a conocer el nuevo contenido, pero se espera que sea un dueto que fusione el reggaeton con el estilo de canto de Lucero, puesto que el musical sigue en un proceso de creación. Por lo que debemos estar atentos a las nuevas notificaciones que hagan ambos al respecto.

Ante tal cambio, el cantante del Estado de México, reveló la posibilidad de cambiar de género musical, debido a que desea mostrar una nueva faceta en su carrera artística. Noticias que han dejado asombrados a muchos de sus fans.

¿Cuándo es el concierto del Malilla?

El concierto del Malilla se realizará el 13 de febrero en el Palacio de los Deportes, siendo un evento importante en la carrera del artista al tener un escenario con un aforo más grande. Los boletos tienen un costo desde los 850 pesos, hasta los más caros de mil 460 pesos.

Hoy, 26 de agosto del 2025, se está realizando la preventa de HSBC, pero la venta general empezará desde el 28 de agosto, siendo una gran oportunidad para los seguidores de poder disfrutar de las canciones del joven cantante. Ahora no dejes pasar la oportunidad para asistir al reconocido evento en la CDMX.