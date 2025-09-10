Raúl Martínez: El judoca veracruzano que promete ser la pesadilla en Exatlón Draft El Ascenso

Raúl Martínez Olivares, es especialista en acondicionamiento físico y atleta con más de 16 años de experiencia en judo, donde alcanzó el cinturón marrón y múltiples medallas nacionales. A sus 37 años, combina la disciplina de las artes marciales con su pasión por el alto rendimiento, proyectándose como un competidor aguerrido, protector de su equipo e implacable con sus rivales. Con la mente clara y la fuerza de un luchador, llega a Exatlón Draft El Ascenso con un solo objetivo: superar sus límites y conquistar la victoria.