Pensión IMSS: Esta es la lista de jubilados que recibirán el 100% de su aguinaldo en noviembre 2025

Comienza la cuenta regresiva para que millones de personas alrededor del país disfruten del pago de su aguinaldo, el cual se llevará a cabo entre noviembre y diciembre del 2025. En ese sentido, luce interesante conocer la lista de jubilados de la Pensión IMSS que recibirán el 100% de este el siguiente mes.

Noviembre del 2025 pinta como el mes favorito de millones de personas que forman parte de la Pensión IMSS, los cuales se dicen listos para recibir el pago completo de su aguinaldo. Si tú formas parte del Seguro Social y quieres conocer más información al respecto, entonces quédate con nosotros.

¿Quiénes recibirán el 100% de su aguinaldo en noviembre del 2025?

Si bien el aguinaldo se entrega principalmente a los trabajadores que se mantienen activos, un sector de pensionados, que forman parte de la Pensión IMSS, también tienen derecho a esta prestación con base a sus años trabajados. En este sentido, debes saber que algunos recibirán este pago en su totalidad durante noviembre.

Y es que, de acuerdo con lo establecido en la ley, aquellos que recibirán el 100% del aguinaldo en noviembre del 2025 serán quienes estén amparados bajo la Ley del Seguro Social de 1973, la cual también es conocida como Ley 73. Estos, entonces, recibirán el monto en una sola exhibición.

Cabe mencionar que este pago corresponde a una mensualidad completa de la pensión que cada persona tenga sin que esta cuenta con deducciones. Ante ello, se espera que dicho monto pueda ser suficiente para solventar los gastos que se vienen a fin de año gracias a las festividades que hay en México.

¿En qué momento se les pagará el aguinaldo a los jubilados de la Pensión IMSS?

Cada uno de los pensionados que reciban este monto, y que formen parte de la Pensión IMSS, lo recibirán junto a la mensualidad de noviembre del Seguro Social. En otras palabras, en el undécimo mes del año estas personas contarán con un pago doble que podrán disfrutar con el resto de sus familiares.