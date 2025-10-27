Estos son los beneficios gastrointestinales que tiene el té de cempasúchil

Cada día estamos más cerca del Día de Muertos, una de las tradiciones más coloridas y llamativas de nuestro país. Junto a esta también llega el cempasúchil, la flor naranja que llena las calles, los altares y los hogares de México con su color vibrante y su aroma inconfundible. Pero esta flor no solo tiene un papel simbólico: también posee usos gastronómicos y medicinales que se remontan a la época prehispánica.

Té de cempasúchil: la bebida ancestral que une tradición y bienestar

Uno de sus usos gastronómicos más sobresalientes es el té de cempasúchil, una infusión tradicional a la que se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, digestivas y antioxidantes. Sin embargo, antes de hacer cualquier cosa es importante que tomes nota, pues aquí te contamos lo que dice la ciencia al respecto y cómo prepararlo correctamente.

El cempasúchil, aquella flor que en sus pétalos guarda el calor del sol para alumbrar el camino de regreso a casa.🧡🕯️



📸 desde la zona lacustre de la cdmx. pic.twitter.com/61EtimuF6P — Daniel (@RADICAL_TLAHUAC) October 4, 2025

Propiedades y beneficios del cempasúchil

El Tagetes erecta, conocido como flor de muertos o cempasúchil, contiene compuestos naturales con efectos biológicos importantes. Se dice que esta planta puede contener:



Propiedades antiinflamatorias

Beneficios para la vista

Propiedades antimicrobianas y digestivas

Acción antioxidante

Aunque estas características suenan de maravilla, es fundamental también tomar en cuenta que puede traer ciertas contradicciones.

Contraindicaciones y precauciones

Aunque el té de cempasúchil tiene múltiples beneficios, su consumo debe ser moderado y con mucha responsabilidad.

Debes evitar beberlo si:



Estás embarazada o lactando, ya qu e podría estimular el útero.

Sufres de alergias a flores como la manzanilla o caléndula (familia Asteraceae).

a flores como la manzanilla o caléndula (familia Asteraceae). Tomas medicamentos anticoagulantes o para la presión arterial, ya que puede alterar sus efectos.

ya que puede alterar sus efectos. En exceso, puede provocar náuseas, vómito o diarrea. Siempre es recomendable consultar con un médico antes de incorporarlo a tu dieta.

¿Cómo preparar té de cempasúchil?

Ahora que ya conoces absolutamente todos sus efectos secundarios, te decimos cómo puedes prepararla.

Ingredientes:



1 flor de cempasúchil (sin tallo, bien lavada y desinfectada)

(sin tallo, bien lavada y desinfectada) 2 tazas de agua

Miel o endulzante al gusto

Preparación:



Hierve el agua en una olla. Agrega los pétalos de cempasúchil y deja hervir durante 5 minutos. Retira del fuego y deja reposar otros 5 minutos. Cuela la infusión, endulza con miel y disfruta caliente o tibia. Tip: Puedes añadir un toque de canela o jengibre para potenciar el sabor y los efectos antioxidantes.

También te puede interesar: Alejandro Speitzer anuncia un nuevo romance: ¿Quién será su nueva pareja?

