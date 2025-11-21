Mark Zuckerberg sorprende a todos y dice que los celulares serán reemplazados por este nuevo artefacto

Los teléfonos celulares cono los conocemos hoy en día quedarán obsoletos próximamente, pues Mark Zuckerberg y Meta lanzarán en 2026 al mercado los Ray-Ban Display, un nuevo artefacto que sorprendió a todos y que promete reemplazar a los smartphones. Así es la manera en la que puedes usar e instalar WhatsApp en tu Apple Watch para mandar mensajes.

Zuckerberg presentó esta nueva propuesta en el Meta Connect 2025, evento en el que dejó asombrado a todos por su nueva propuesta, que revolucionaría el mundo. El CEO de Meta considera que en un periodo no mayor a 10 años todas las personas portarán gafas en lugar de celulares.

Las características del nuevo artefacto que reemplazará los celulares y su precio

Los Meta Ray-Ban Display tendrá grandes funciones, a fin de que llegue a suplir a los celulares, entre ellas están:



Pantalla monocular de alta resolución

La pantalla será invisible para terceros

Tendrá interfaces de realidad aumentada

Mostrará notificaciones

Traducción en tiempo real

Navegación sin necesidad de un celular

Se controlará por medio de la voz, gestos o un accesorio neural band que incluirá el dispositivo

Batería promedio de 6 horas, mientras que en estuche serán de 30

Tendrá un peso de 69 gramos.

Este nuevo artefacto saldrá al mercado mundial en 2026 y tendrán un precio de lanzamiento de 799 dólares en Estados Unidos, que a la conversión de la moneda mexicana son poco más de 14,750 pesos, aunque conforme las nuevas generaciones podría incrementar.

Cabe resaltar que de momento la primera generación de los lentes aún depende del celular, ya que no pueden realizar llamadas, pero Mark espera que en un futuro no lejano el smartphone sea obsoleto, ya que este artefacto tendrá lo indispensable para actividades cotidianas como el trabajo y entretenimiento al integrar cámara, audio, conectividad y un diseño tanto estético como ergonómico.