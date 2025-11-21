Oferta relámpago en Elektra: este sofá cama tiene descuento del 50% y está comodísimo

Si estás buscando un sofá cama para tu casa, sobre todo si es pequeña como un departamento, entonces te conviene mirar la oferta relámpago que tiene Elektra hoy . Se trata de un mueble cómodo y con el 50 de descuento.

Cómo es el sofá cama que está en oferta en Elektra

El sofá cama es de la marca Bossa modelo Independencia y viene con dos posiciones que son fáciles de cambiar, sobre todo si tienes visitas y se quedarán a descansar.

(ESPECIAL) Así es el sofá cama en oferta.

Según las características de la marc a, este mueble es indicado para estudios pequeños, habitaciones largas o departamentos con poco espacio. Ayuda a que sea funcional, sin sacrificar elegancia y modernidad en tu decoración.

Está fabricado en tela de poliéster y con estructura de madera para hacerlo más resistente.

Para que lo tomes en cuenta, sus medidas son:

Alto del sofá cama : 72 cm

: 72 cm Largo del sofá cama : 165 cm.

: 165 cm. Profundidad del sofá : 76 cm

: 76 cm Ancho como cama : 92 cm.

: 92 cm. La altura del asiento: 34 cm.

Cuál es el precio del sofá cama comodísimo de Elektra

El sofá cama gris de Elektra tiene un precio de $2,849 pesos. Si tomamos en cuenta que su costo original era de $5,499 pesos, entonces verás que se trata de una rebaja considerable de casi la mitad del precio.

(ESPECIAL) Este es el precio del sofá cama en Elektra.

Además, puedes comprarlo con tarjetas participantes y aplicar la promoción de pago hasta en 3 meses sin intereses.

Y si te hace un gasto grande, entonces puedes sacarlo a 100 semanitas de pagos de $51 pesitos con el Préstamo Elektra.

Además de este sofá cama, Elektra tiene varias ofertas en pantallas y motos que debes conocer, sobre todo si tienes pendiente de renovar los que tienes en casa.