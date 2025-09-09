Desde cuándo está mal visto que las personas se echen gases y por qué

Algo tan natural como los gases intestinales, que encima son una función biológica completamente normal y necesaria, se ha convertido en algo intolerable para la sociedad. Según los registros históricos que existen al respecto, desde la Edad Media en Europa ya se consideraba un acto vulgar y poco civilizado hacerlo frente a otras personas. En esa época, la etiqueta y el protocolo comenzaron a marcar con fuerza la diferencia entre las clases sociales, y fue con ello que se planteó la idea de que controlar el cuerpo era parte de demostrar “buena educación”.

¿Desde cuándo está mal visto tirarse gases en público?

Pero esto no fue exclusivo de la cultura occidental, pues la oriental, como la japonesa o china, también se consideraba inapropiado desde hace siglos, ya que la contención de los gestos corporales formaba parte de la disciplina y el respeto a los demás.

¿Por qué se considera de mala educación tirarse gases?

En general, sin importar el punto de vista que tuviera cada cultura, existen dos razones principales por las que se les consideró desagradables:



El olor: al ser un gas compuesto en parte por azufre y bacterias intestinales, provoca incomodidad inmediata en quienes lo perciben. El ruido: con el tiempo, su sonido tan característico ha sido relacionado con lo vulgar y lo cómico, lo que en un contexto social serio resulta completamente fuera de lugar.

Por eso, fue que con el tiempo, aunque todos lo hacen, la norma cultural dicta que es algo que se debe hacer en privado. Por cierto, un dato curioso es que se estima que en promedio una persona expulsa gases entre 14 y 23 veces al día. Esto significa que la gran mayoría de las personas se pueden enfrentar a lo largo de su día con la necesidad de contenerse hasta encontrar el momento justo para liberarlo.

El tabú y el humor alrededor de los gases

Eso sí, con los gases… no todo es etiqueta. Aunque se considera de mala educación, el tema de los gases siempre ha estado ligado al humor popular. Desde caricaturas hasta stand-ups, la idea de tirarse un gas ha sido explotada como un recurso cómico universal que seguramente te hará reír siempre.

También te puede interesar: EXCLUSIVA: Reaparece Jezzini en Venga La Alegría, y esto dijo sobre su desaparición de redes sociales