Por si no sabías: WhatsApp te permite enviarles dinero a tus familiares y así es como se hace

WhatsApp se actualiza constantemente para satisfacer las necesidades de sus usuarios, y ahora permite realizar transferencias rápidas y seguras sin salir de la aplicación, haciendo que enviar dinero a familiares, amigos y contactos sea sumamente sencillo.

Con esta función, podrás gestionar pagos directamente desde tus chats, simplificando el proceso y manteniendo todo bajo control. Por eso, aquí te explicamos cómo puedes hacerle para enviar dinero hoy mismo.

¿Cómo enviar dinero desde WhatsApp? El paso a paso

WhatsApp Pay es la función de pagos integrada en la app de mensajería que permite enviar y recibir dinero de manera rápida y segura, directamente desde tus chats. Está pensada para simplificar transferencias entre familiares y amigos sin necesidad de salir de la aplicación. Para activarlo, debes:

Fuente: Canva Si quiere enviar dinero por WhatsApp Pay la persona debe estar agendada

Actualizar la app: Antes de usar la función de pagos, verifica que tu aplicación esté en su última versión. Esto asegura que tengas todas las funciones disponibles y los protocolos de seguridad más recientes.

Abrir un chat: Dirígete a la conversación de la persona a la que deseas enviar dinero. Según indica Remesas esto permite que la transferencia se haga directamente dentro del chat, de manera privada y segura.

Elegir “Pagos”: Toca el ícono de adjuntar (como un clip o símbolo “+”) y selecciona la opción de pagos. Esta función abrirá el formulario para ingresar los datos de la transacción.

Vincular tu cuenta: Registra tu cuenta bancaria siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla. Normalmente deberás verificar tu identidad con un código SMS o confirmación bancaria para garantizar la seguridad.

Ingresar el monto: Escribe la cantidad de dinero que deseas enviar. Puedes añadir una nota o referencia para que la otra persona sepa el motivo del pago, haciendo la transacción más clara y personalizada.

Confirmar la transacción: Revisa cuidadosamente todos los datos antes de enviar. Luego confirma el pago utilizando tu PIN de seguridad o la autenticación biométrica disponible en tu dispositivo.

Listo: Una vez confirmado, tanto tú como el receptor recibirán una notificación de la transacción realizada. Así podrás tener un registro inmediato y seguro del dinero enviado.

¿Se pueden recibir pagos de personas que no estén en la lista de contactos de WhatsApp?

Generalmente, solo se pueden recibir pagos de personas que estén registradas en tu lista de contactos y que también tengan la función habilitada en su aplicación.

Esto garantiza que las transacciones se realicen entre usuarios conocidos, reduciendo riesgos de fraude o errores en el envío de dinero.

Sin embargo, según Sinch, en algunos países o con ciertos bancos asociados, puede existir la opción de recibir pagos mediante un enlace de pago o código QR, lo que permite aceptar dinero de personas que no están en tus contactos directos.

Fuente: Canva Paso a paso cómo enviar dinero desde la aplicación de WhatsApp

Aun así, siempre es recomendable verificar la autenticidad del remitente antes de aceptar la transacción.

¿Hay límites de envío o recepción de dinero por transacción desde WhatsApp Pay?

Existen límites tanto para enviar como para recibir dinero mediante WhatsApp Pay. Estos topes dependen del país, la regulación local y del banco vinculado a la cuenta, y suelen incluir un monto máximo por transacción y un límite acumulado diario.

Esto busca proteger a los usuarios y garantizar que las transferencias se realicen de forma segura.

Además, estos límites ayudan a prevenir fraudes y a cumplir con la normativa financiera vigente. Es recomendable consultar dentro de la aplicación o con tu entidad bancaria cuáles son los montos exactos permitidos, para evitar inconvenientes al realizar pagos o recibir dinero.