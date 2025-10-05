¿Cómo es la vida de Karen Núñez fuera de Exatlón México? Así estudia para ser doctora

La vida en las playas de Exatlón México es de alto rendimiento, pero para algunos atletas el verdadero desafío los espera fuera de los circuitos. Tal es el caso de Karen Núñez, integrante del Equipo Azul que mientras demuestra su fuerza en el reality deportivo más demandante, también se prepara para una de las profesiones más exigentes. Con apenas 22 años, ha demostrado que es posible equilibrar la exigencia de los entrenamientos físicos con la intensidad de una carrera universitaria tan demandante como la Medicina.

¿Qué estudia Karen Núñez fuera de Exatlón México?

Originaria de Guadalajara, Jalisco, Karen Núñez cursa la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero, una carrera que requiere entrega total y muchas horas en hospitales. Sin embargo, eso no la ha detenido para también brillar en el mundo deportivo. Su perfil como atleta funcional y su participación en competencias de atletismo y básquetbol la convirtieron en una competidora fuerte tanto en los circuitos como en los pasillos clínicos.

En su cuenta de Instagram podemos encontrar momentos que compartió de una de sus experiencias más significativas, su ingreso al internado, una de las etapas más desafiantes en la formación médica. Ahí ha vivido jornadas largas, turnos intensos y momentos inolvidables que la acercaron a su sueño de convertirse en ginecóloga. En uno de sus mensajes más emotivos, confesó que el miedo inicial se transformó en risas, cesáreas con música de fondo y amistades que hoy considera familia.

Instagram Karen Núñez en su faceta de estudiante de medicina

¿Cómo logró llegar a Exatlón México?

Karen inició su camino en la novena temporada de Exatlón México tras superar las pruebas del Exatlón Draft: El Ascenso, donde formó parte del Equipo Negro. Su talento físico, resistencia mental y determinación la llevaron a ganarse un lugar en el Equipo Azul, donde actualmente compite con entusiasmo y compromiso.

Además, es hermana de Tanya Núñez, quien también participó en la quinta temporada del programa, lo que muestra que el espíritu competitivo y la disciplina vienen de familia. Esta conexión emociona a muchos fans del show, que ahora siguen con atención cada paso de ambas atletas.

Más allá de su fuerza física y técnica en los circuitos, Karen destaca por su inteligencia, sensibilidad y enfoque. Es una joven que inspira a otros no solamente por lo que logra frente a las cámaras, también por lo que construye fuera de ellas. Su paso por los quirófanos y las pistas de Exatlón México demuestra que no hay límites cuando se tiene pasión y disciplina.