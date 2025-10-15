¡Nominación de Alfredo Adame en La Granja VIP desquicia el cacareo! Las mejores reacciones

Alfredo Adame se convirtió en el segundo nominado de la semana de La Granja VIP luego de un infartante Duelo con Alberto del Río “El Patrón” que dio bastante de qué hablar en las redes sociales y nos regaló los últimos chismecitos de este martes.

¿Qué reacciones desató la nominación de Alfredo Adame en La Granja VIP?

Luego de varios minutos de conversación en la sala de La Granja VIP, Adal Ramones se enlazó con las celebridades para anunciar el resultado del Duelo de este martes: luego de unos minutos, Alfredo Adame mostró el pañuelo amarillo que acabó por confirmar que se colocó en la zona de riesgo.

“Siento adrenalina, emoción, mucha garra, hasta perdiendo soy bueno y a ver qué tanto (apoyo) traigo acá afuera”, fueron las primeras declaraciones de Alfredo Adame ante este revés que causó muchísimo impacto entre los graneros.

César Doroteo, por otra parte, aceptó que estar en la parrilla de nominados junto con Alfredo Adame es una experiencia infartante que lo dejó en shock: “Está fuerte, bebé, es uno de los personajes más fuertes de este reality”, consideró.

Ya en una larga charla que “El Patrón” tuvo con Omahi y Kike Mayagoitia que estuvo llena de reflexiones mientras cenaban, las celebridades consideraron que las cosas en La Granja VIP: ¡la decisión de Sergio Mayer Mori sólo fue una probadita de lo que nos espera!

Que injusto Adame es de los que más ha trabajado en la granja 😡#LaGranjaVIP pic.twitter.com/OYc3Eqi3HK — Marco (@MarkoMontoya1) October 15, 2025

En redes sociales, por otra parte, los fans también expresaron su sorpresa ante este inesperado giro de La Granja VIP con divertidos memes y comentarios como los siguientes:

“El fandom de Melissa Gate te salvará Adame”

“Alfredo Adame se queda sí o SÍ"

“Votos masivos para el tío Adame”

“Puro Team Golden boy”

“Salven a Alfredo por favor”

No hay q dejar ir el contenido de la granja , hay q apoyar Alfredo Adame, está nominado!! #AdameEsMiGallo #AdameSeQueda #LaGranjaVIP pic.twitter.com/lUyUIWvRLC — Lizbeth (@Lizbeth39234547) October 15, 2025

La actividades en La Granja VIP terminaron con todas las celebridades comentando la victoria de “El Patrón” y la mala suerte que el “Golden boy” tuvo en la dinámica que dejó a más de una persona con la boca abierta... ¡mañana es Miércoles de Asamblea y todos se dirán sus verdades cara a cara!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: