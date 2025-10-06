¿Cómo prevenir uñas encarnadas? Esto dicen los expertos de la salud

Tanto los hombres como las mujeres, son propensos a experimentar el dolor de las uñas encarnadas, una molestia que puede convertir una caminata en una tortura al no ser atendida por un profesional. Para evitar ser la siguiente víctima, hay que aplicar ciertas medidas de prevención.

Es así que te explicaremos cómo prevenir la molestia, empleando las recomendaciones y consejos de los expertos de la salud. Así que descubre todos los datos que te vamos a compartir a continuación.

¿Cómo prevenir una uña encarnada?

La Biblioteca Nacional de Medicina, explica que las uñas encarnadas en los pies, ocurren cuando los bordes de las uñas comienzan a enterrarse, provocando molestias al caminar, provocando la zona más sensible ante cualquier roce. Los expertos de la salud, explican que debemos hacer lo siguiente para prevenir el dolor:

Usa zapatos cómodos, ya que calzado muy estrecho o apretado es capaz de favorecer su aparición.

AlLa cortar tus uñas, no redondear las esquinas, busca que sea un corte completamente recto y no las recortes demasiado.

No arranques las uñas.

Son sencillos consejos que te ayudarán a prevenir ese efecto en el pie. De todos modos, siempre se recomienda acudir a un podólogo, puesto que será un experto que te ayudará a prevenirlo al encontrar previamente algún tipo de deformidad en la uña.

¿Cómo quitar una uña encarnada?

La Biblioteca Nacional de Medicina, explica que es posible tratar uñas encarnadas en casa, donde sus expertos de la salud, comparten unas sencillas instrucciones para poder hacerlo con mucho cuidado:

Empape su pie en agua caliente por 3 a 4 veces por día. Haga un suave masaje en la zona inflamada. Bajo la uña, coloqué un pedazo de algodón o seda dental. Al cortar la uña, usé elementos limpios y afilados, corta todo de forma recta y no trate de recortar la zona enterrada.

Si después de eso, no ve solución o solo presenta más molestias, lo mejor será acudir directamente a un especialista para que se encargue de la situación, quien incluso le enviará un tratamiento especial.