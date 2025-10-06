Tips sencillos para que tu baño siempre huela bien

El baño es el espacio más íntimo del lugar, una habitación en la que podrás darte baños relajantes, prepararte para salir de tu casa o antes de dormirte. Por esa misma razón, es importante que mantengas la zona limpia y con un buen aroma, así podrás disfrutar del rincón del hogar.

Es así que una creadora de contenido en sus redes sociales compartió unos tips sencillos, con los cuales lograremos que siempre huela bien, evitando los aromas incómodos que puedan ser desagradables para ti o para los invitados que lleguen a tu hogar. Descubre cuáles son.

¿Qué puedo hacer si mi baño huele mal?

Morelia Sánchez (@moreliaugc) es una creadora de contenido que se destaca por subir videos sobre tips sencillos para la limpieza del hogar, permitiendo que las nuevas generaciones al independizarse puedan tener su hogar en perfectas condiciones. En su último video, agregó varios consejos para que el baño huela bien, los cuales te salvarán y podrás tener un ambiente agradable:

Mal olor en el bote de basura: En el interior del bote, agrega 3 bolitas de algodón con gotas de aceite esencial. Encima coloca tu bolsa de basura.

¡Plus de aroma!: En el interior del rollo de papel, precisamente en el cartón café, agrega unas gotas de aceite esencial, escoge el aroma de tu preferencia.

Para que se absorban todos los malos aromas, en una botellita que tengas agrega un puñado de arroz y unas gotas de aceite esencial

Son 3 sencillos consejos que puedes seguir para tu habitación, logrando que disfrutes tus visitas al sanitario. Si eres amante del incienso o esencias aromáticas, aprovecha la oportunidad para usarlo y lograr un ambiente perfecto.

¿Por qué mi baño huele a drenaje?

Recordemos que el baño es un espacio que con mucha facilidad puede llenarse de mal olor, por lo que hay que tener mucho cuidado. Pero cuando se trata de aroma a drenaje, es esos casos, puede deberse a la descomposición de restos orgánicos, por lo que sería recomendable solicitar el apoyo de los expertos.

Otros tips sencillos a considerar es que saques la basura inorgánica constantemente, y laves por lo menos dos veces a la semana el baño, logrando que el sanitario siempre huela bien y a limpieza. Dinos, ¿cuál vas a poner a prueba en los próximos días?