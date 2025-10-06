Elimina las manchas de tu olla con un truco de limpieza sencillo

Manchas de tu olla después de ser usadas pueden mantenerse por años. Aunque es algo común en dichos utensilios de cocina, con el tiempo pueden lucir un aspecto de mucho uso y descuido. Por suerte, existe un truco de limpieza sencillo que te ayudará, eliminando todo lo percudido.

Para lograr un gran efecto, es solamente necesario utilizar dos ingredientes de cocina que seguramente tienes en casa. Así que toma nota para que descubras cómo lo puedes lograr en unos pasos rápidos y eficaces.

¿Cómo limpiar una olla muy sucia por dentro?

El truco de limpieza es muy sencillo, solamente vamos a necesitar de bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Serán dos elementos que te ayudarán a eliminar las manchas de tu olla que son imposibles de sacar. Solamente realiza las siguientes instrucciones:

En la olla sucia se espolvorea una buena cantidad de bicarbonato y cubre con el vinagre blanco. De inmediato observarás el burbujeo de la mezcla. Espera unos 25 minutos. Al pasar el tiempo, con ayuda de una esponja comienza a frotar la zona sucia. Observarás que la suciedad sale. En caso de observar manchas que no se quitan, puedes repetir el procedimiento.

¿Cómo limpiar las ollas de acero inoxidable?

Cuando se trata de ollas de acero inoxidable, lo que menos deseamos es que se pierda su clásico brillo plateado, pero eliminando todo lo percudido en el utensilio de cocina. Por suerte, es posible emplear un truco de limpieza sencillo, permitiendo que tenga un aspecto impecable.

Para eliminar las manchas de tu olla, solamente deberás mezclar dos cucharadas de bicarbonato con una taza de agua caliente. Aplica la mezcla en el utensilio y frota suavemente con ayuda de tu esponja. Al terminar, enjuaga en abundante agua y seca con un paño, así evitarás dejar manchas de agua en tus artículos de cocina.

Con los tips anteriores lograrás tener un efecto instantáneo y eficaz al momento de limpiar tus utensilios. No olvides que al ponerlo a prueba protejas tus manos con guantes, ya que así evitarás resecar tu piel. Dinos, ¿en qué ollas planeas usarlo?