Este es el Pueblo Mágico que pocos conocen de Morelos y merece la pena ser visitado, según la IA

Morelos se destaca por ser el estado más cercano a la CDMX, donde varios de sus habitantes acuden al estado para relajarse o darse una escapada de fin de semana, siendo un destino turístico ideal para poder alejarnos de las ciudades ruidosas. Dentro del territorio se destaca por tener 4 pueblitos mágicos llenos de encanto.

No obstante, hay un Pueblo Mágico que pocos conocen y que merece la pena ser visitado. Para encontrar la mejor opción, la IA nos detalla cuál es una buena alternativa para conocer. Así que quédate para que puedas descubrir de qué lugar se trata.

¿Cuál es el Pueblo Mágico que pocos conocen?

Para obtener la respuesta sobre el Pueblo Mágico que pocos conocen y merece la pena ser visitado en Morelos, empleamos la IA de Gemini, quien en automático nos proporcionó 2 opciones, resaltando que son alternativas, que son más tranquilas al no tener una saturación de turismo.

La primera opción se trata de Tlaltizapán de Zapata, que se destaca por tener en su territorio manantiales de agua cristalina, los cuales son alimentados por el deshielo de los volcanes, logrando crear balnearios naturales de gran aspecto. Ideal para los que busquen destinos donde refrescarse.

Por otro lado, la segunda opción es Xochitepec, quien recientemente obtuvo el título de Pueblo Mágico. Igualmente, se destaca por ser el territorio de balnearios, además de contar con la zona arqueológica de Xochicalco que podrás conocer durante tu visita.

¿Qué Pueblos Mágicos hay en Morelos?

Además de las zonas mencionadas anteriormente, en Morelos cuenta con dos pueblitos más, los cuales son los más conocidos y visitados por el público, por lo que hay una importante afluencia de turismo, que son los siguientes:

Tepoztlán: Donde encontrarás el cerro del Tepozteco, en su cima observarás una pirámide que fue construida hace 800 años, siendo un sitio de adoración que se mantiene en pie.

Tlayacapan: En el centro encontrarás el ex convento de San Juan Bautista. Un pueblito lleno de encanto, cultura y gastronomía.

Ahora ya conoces los destinos que son pocos conocidos y merecen la pena ser visitados, según la IA, ya sea que los conozcas durante una escapada de fin de semana o en tus siguientes vacaciones.