Influencer presencia un intento de asesinato; así fue el aterrador momento

Las redes sociales del influencer Bastián Delfín se han nutrido principalmente con contenido de humor. Sin embargo, recientemente el creador de contenido compartió un video con el que encendió alarmas entre sus seguidores al relatar un intento de asesinato que le tocó presenciar en la Ciudad de México (CDMX).

La realidad sobre el beso entre doña Cuquita y el misterioso hombre del video viral [VIDEO] Las redes ardieron al hacerse viral un video donde la viuda de Vicente Fernández es vista con un hombre misterioso en un concierto de Alejandro Fernández.

Bastián Delfín es un influencer nacido en Veracruz que comparte contenido sobre situaciones de la vida cotidiana y diversas problemáticas, pero siempre teñidas de humor. Tiene más de un millón de seguidores y en redes sociales como Instagram y TikTok se destaca mucho.

¿Qué le tocó presenciar a Bastián Delfín?

Según explicó Bastián Delfín en un video compartido en Instagram, al cual tituló “Tengan mucho cuidado cuando salgan banda… los quiero y cuídense”, le tocó ser testigo involuntario de un intento de homicidio. Todo ocurrió mientras se movilizaba como pasajero en un transporte por aplicación.

Bastián Delfín precisó que se movilizaba en el rodado cerca de las 5 de la tarde cuando, en medio del tráfico, dos personas aparecieron corriendo. Una de estas personas se tomaba la cabeza con las manos y huía de la otra que venía más atrás y con lo que aparentaba ser un arma de fuego.

¿Qué dijo Bastián Delfín tras lo sucedido?

El influencer señaló que ante la situación, decidió arrojarse al suelo del vehículo en que viajaba y, afortunadamente, la persona que era perseguida no fue alcanzada por ningún disparo. Sin embargo, lo sucedido impactó fuertemente a Bastián Delfín por lo que decidió contarlo en redes sociales.

“Cuídense mucho. Salgan acompañados, cuiden a sus amigos, cuiden a sus novias, a sus mamás, a sus hermanos pequeños”, remarcó Bastián Delfín sobre el final del video. El creador de contenido pidió finalmente a sus seguidores que se cuiden mucho, “lo digo en serio”, dejando en claro lo impactante que fue la situación que le tocó presenciar en plena capital mexicana.

