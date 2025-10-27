Xochitepec, un Pueblo Mágico de Morelos, tiene una de las cafeterías que realmente vale la pena visitar si estás de paso por la región. Según la base de datos de la Inteligencia Artificial (IA), El Sazón de Xochi es quien se lleva la corona.

Este encantador poblado fue declarado “Pueblo Mágico” apenas en 2023, por lo que aún es un terreno virgen para los viajeros que buscan tradiciones, cultura y hospitalidad auténtica.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (SECTUR), aquí encontrarás restaurantes y cafés de especialidad que te encantarán mientras disfrutas de la tranquilidad del entorno.

De hecho, en Google Maps, este sitio cuenta con 4.9 estrellas de 5, es decir, que ha sido bien calificado por quienes lo han visitado.

¿Qué hacer en Xochitepec, además de tomar un buen café

Entre los atractivos de Xochitepec está el recorrer su Centro Histórico, con calles empedradas y casas pintorescas que reflejan la esencia del pueblo. Uno de los lugares imperdibles es la Hacienda de San Antonio Atlacomulco, un sitio lleno de historia y arquitectura colonial.

(ESPECIAL/México Desconocido) Puedes pasar un fin de semana tranquilo en Xochitepec, el nuevo Pueblo Mágico de Morelos.

El nombre de Xochitepec significa “Cerro de las Flores”, según la revista México Desconocido, publicación oficial del Gobierno de México dedicada a promover el turismo. También puedes descubrir balnearios con aguas cristalinas, manantiales y aguas azufradas, ideales para descansar y revitalizar el cuerpo.

¿Cómo llegar a Xochitepec desde la CDMX?

Llegar a Xochitepec desde la Ciudad de México (CDMX) es muy sencillo. Según el portal de transporte Rome2Rio, la forma más rápida es en automóvil, con un trayecto de aproximadamente una hora y 20 minutos. Solo debes tomar la autopista del Sol (México 95D) hacia Cuernavaca y continuar rumbo al Balneario Campestre Xochitepec. También puedes llegar en autobús o taxi, aunque el viaje suele ser un poco más largo.

¿Cuál es la comida típica de Xochitepec?