Estos artistas se presentarán gratis en el Zócalo de CDMX

En el marco del Día de la Independencia, en la Ciudad de México, el 15 de septiembre se presentarán bandas y músicos que se han posicionado como referentes de la industria musical nacional, mismos que cuentan con millones de reproducciones en plataformas de streaming como Spotify.

Después de la presentación de Residente, vocalista de Calle 13, en el Zócalo capitalino el próximo 6 de septiembre, La Arrolladora Banda El Limón amenizará las fiestas patrias desde el corazón de la capital mexicana. Le acompañarán Alejandra Ávalos y Legado de Grandeza, según autoridades federales.

Hasta el momento es el único concierto del que se tiene registro que se realizará en la CDMX con motivo del Día de la Independencia, sin embargo, como cada año, se prevé que cada alcaldía realice su celebración.

Por otra parte, Julión Álvarez se presentará completamente gratis en Puebla. Al generarse gran expectativa por el concierto y las fiestas patrias, se informó que se definirán si habrá venta de bebidas alcohólicas durante el evento, pero dicha se dará a conocer a más tardar el jueves 28 de agosto.

¿Lloverá el próximo 15 de septiembre en el concierto de La Arrolladora Banda El Limón?

Aun no se tiene claro cómo será el clima en la CDMX durante el Grito de Independencia, sin embargo, durante las últimas semanas se han registrado intensas lluvias, incluso Metereored, sitio especializado en temas meteorológicos, pronostica que en los siguientes días continuarán las fuertes precipitaciones.

Tan sólo para el día de mañana se prevé que para mañana esté mayormente nublado en gran parte del día, sobre todo hacia la zona de montaña. En la tarde se desarrollarán fuertes tormentas con acumulados mayores a 25 milímetros. La temperatura máxima oscilará entre 21 y 23 grados.

El jueves continuará el dominio de la nubosidad aunque habrá espacios de sol entre el final de la mañana y hasta la primeras horas de la tarde, hacia la zona de montaña permanecerá la nubosidad. Se mantiene la probabilidad de registrar fuertestormentas. La temperatura máxima oscilará entre 21 y 23 grados.

Bajo ese tenor, las autoridades de las CDMX han recomendado usar paraguas o impermeable, no tirar grasa ni basura al drenaje, así como mantenerse informado por canales oficiales en caso de que se presenten lluvias en las fiestas del 15 de septiembre.

