Manola Díez aclara broncas con Eleazar Gómez tras la Asamblea de La Granja VIP: “Nunca te dije traidor”
Luego de una cardíaca jornada de nominaciones, ambos granjeros tuvieron un momento a solas para expresarse
Manola Díez y Eleazar Gómez tardaron un poco más para meterse en la casona de La Granja VIP debido a que ambos se quedaron afuera para limar asperezas, aclarar rumores y decirse algunas verdades luego de una Asamblea que estuvo marcada por la tensión.
¿Qué se dijeron Manola Díez y Eleazar Gómez en La Granja VIP?
Las cámaras 24/7 de La Granja VIP captaron el momento de la intensa discusión que tuvo lugar entre Manola Díez y Eleazar Gómez: "Yo no tengo broncas contigo aquí adentro, pero lo que sí me da bronca es que me digas mentiroso, no soy mentiroso", explicó el cantante.
Manola, por otro lado, le dijo a Eleazar que se molestó con él porque la acusó de insultar a su madre cuando no fue así: "A ver, te mandé a la fregada, jamás insulté a tu madre (...) yo digo cosas que ni me acuerdo", explicó Díez, quien por cierto reveló que hasta cuando está enojada le pide un espacio a su esposo.
"Yo te nominé porque me sentí y porque ya tenías 9 votos", se justificó Eleazar poco antes de entrar a cenar con sus compañeros.
Al parecer, Manola Díez y Eleazar Gómez quedaron en buenos términos luego de la intensa Asamblea donde ambos quedaron en la placa de nominados, al menos de forma provisional... ¿qué pasará?
¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?
Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!
La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente:
- DOMINGO - LA GALA
- LUNES - COMPETENCIA DEL CAPATAZ
- MARTES - NOMINACIÓN
- MIÉRCOLES - ASAMBLEA
- JUEVES - SALVACIÓN
- VIERNES - TRAICIÓN