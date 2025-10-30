Asesinan a plena luz del día a un artista en Cuernavaca: VIDEO

La víctima había denunciado amenazas y extorsiones en sus redes sociales; además, en mayo de 2024, sobrevivió a un ataque armado en su estudio de tatuajes, ubicado en el Centro Histórico de Cuernavaca.

El artista tatuador, Leopoldo “N”, conocido popularmente como el “El Trozo” o “Macho Machín”, fue asesinado con total impunidad a plena luz del día en Cuernavaca en la colonia Lázaro Cárdenas.

Por el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto, en relación a quienes han sido los autores de este hecho.

¿Qué le ocurrió al artista?

Los reportes policiales han manifestado que el ataque en contra de “El Trozo”, se dio mientras él viajaba a bordo en una camioneta sobre la calle Janitzio.

Algunos testigos manifestaron que iban dos sujetos a bordo de una motocicleta, se pusieron a la par de la víctima y uno de ellos le disparó a corta distancia en al menos tres ocasiones.

De esta manera, las autoridades han manifestado que el hecho quedó registrado por una cámara de vigilancia de la zona por lo que se puede ver el momento del ataque y la posterior huida de los agresores.

Luego del ataque, llegaron al sitio personal de Policía Municipal de Cuernavaca, quienes acordonaron la zona, también estuvo presente personal médico y confirmaron que la víctima ya había muerto a causa de las heridas.

Después arribó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE)y del Servicio Médico Forense (Semefo)para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar evidencias.

De acuerdo con información que ha trascendido, ya se inició con la carpeta de investigación por homicidio.

#Morelos | El Trozo Machink, famoso tatuador de #Cuernavaca, fue asesinado este martes en la Avenida Estado de Puebla. El tatuador se encontraba dentro de su vehículo cuando llegaron sujetos en motocicleta y le dispararon en varias ocasiones.#Seguridad #TrozoMachink pic.twitter.com/GTURWtjgXP — Óscar Guadarrama (@_Oscargtorres) October 28, 2025

¿Quién era “El Trozo”?

“El Trozo”,era reconocido por su talento al tatuar y sus novedosos diseños; ya había denunciado amenazas y extorsiones a través de sus redes sociales.

Se desconoce si las autoridades le brindaron algún tipo de medidas de seguridad ante estas agresiones o amenazas previas.

Cabe destacar que había sobrevivido a un ataque previo en mayo de 2024, cuando unos delincuentes armados dispararon contra su estudio de tatuajes.