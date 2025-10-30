¡No aguantó una noche más en el granero! Sergio Mayer Mori duerme al aire libre en La Granja VIP

La vida en el granero de La Granja VIP no ha sido nada fácil para las celebridades que han portado el título de peón a lo largo de las primeras tres semanas del reality show; sin embargo, nadie parece haberla pasado tan mal hasta el momento como el mismísimo ex Capataz, Sergio Mayer Mori.

Sergio Mayer Mori durmió al aire libre

Todo parece indicar que la cama de paja causó estragos en el peón de esta semana, pues prefirió tomar algunos de sus artículos personales y salir del granero para dormir en uno de los camastros que se encuentran afuera de La Granja VIP.

Esta acción sorprendió a sus compañeros de cuarto, pues cuando despertaron temprano esta mañana (a diferencia de los días previos de la semana en curso), Omahi le preguntó a Eleazar Gómez por el paradero de Sergio, mientras que Kike Mayagoitia afirmó más tarde que vio el momento en el que el ex Capataz se retiró del granero.

La Bea fue la primera granjera en percatarse de la presencia de Mayer Mori a las afueras de La Granja VIP, por lo que no dudó en ofrecerle un gesto de apoyo.

Cabe señalar que mientras Kike Mayagoitia y Omahi se encargaron de la limpieza del establo de La Granja VIP con motivo de la próxima visita del veterinario que revisará a una de las vacas, la preparación del desayuno para sus compañeros fue un momento muy incómodo para Sergio, pues no se encontraba en condiciones óptimas y lo llevó a cabo en completo silencio.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a un granjero del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

