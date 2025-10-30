Integrante de Los Tucanes de Tijuana está de luto: así anunciaron la desgarradora muerte

Mario Quintero, líder de Los Tucanes de Tijuana, está de luto tras la muerte de su sobrino, Eleuterio “Tello” Higuera Jr., quien era vocalista de la banda Los Incomparables de Tijuana.

La triste noticia comenzó a circular en redes sociales desde la tarde de ayer y, horas más tarde, el músico expresó sus condolencias para despedir a su ser querido.

“Tu brillo y alegría siempre estarán con nosotros y con el público. Descansa en paz, ‘Tellito’ Jr. Dios dé fortaleza a toda la familia”, escribió Quintero.

¿De qué murió Eleuterio, vocalista de Los Incomparables de Tijuana?

Eleuterio Higuera, cantante de Los Incomparables de Tijuana, había sido presuntamente secuestrado por un grupo armado mientras asistía a un evento familiar en Baja California.

De acuerdo con reportes locales, el cuerpo del músico fue hallado sin vida en Tijuana el pasado 24 de octubre.

(INSTAGRAM) Este fue el comunicado que publicaron Los Incomparables de Tijuana tras la muerte de uno de sus integrantes.

Así se despidieron del sobrino de Mario Quintero, líder de Los Tucanes de Tijuana

Tras su fallecimiento , la agrupación de regional mexicano publicó un comunicado en el que lamentaron los hechos: “Con el corazón roto y una tristeza inmensurable, lamentamos profundamente tener que comunicar el fallecimiento de nuestro querido compañero”.

También solicitaron respeto a la privacidad de la familia de ‘Tello’ durante su proceso de duelo.

Sus compañeros lo recordaron como una persona llena de pasión, talento inigualable y un espíritu vibrante.

“Te extrañaremos y recordaremos cada día que pase. Tu música nunca terminará”, concluyó la agrupación.

En los comentarios de la publicación, los fanáticos expresaron su tristeza y asombro. Algunos compartieron solo emojis de luto, mientras que otros escribieron mensajes como: “Nuestras condolencias para nuestro amigo Tello y su familia, QEPD Tellito”, “Era una gran persona. Hasta el cielo, mi viejo” y “Descanse en paz. Un abrazo hasta el cielo”.

Los Incomparables de Tijuana son un grupo musical de regional mexicano conocido por canciones como “El Número Uno”, “Candido Rodríguez”, “Los Traficantes” y “Chico Fuentes”. Su fundador fue Tello Higuera Jr. y lo acompañaban Marino, Montaño y Lupe.