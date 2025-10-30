¿Estrategia o preocupación? Manola Díez se lleva LA MAYORÍA DE VOTOS en La Asamblea y queda NOMINADA

Semana con semana, La Asamblea se consolida como uno de los momentos más explosivos de La Granja VIP. En esta ocasión ocurrió algo inédito: un total de 9 granjeros otorgó su voto de nominación a Manola Díez. Desde que comenzó el reality show, nadie había reunido tantos votos.

Quiénes nominaron a Manola Díez en La Asamblea de La Granja VIP

El proceso de nominación se perfilaba para que Eleazar Gómez fuera el más votado, pues la primera persona en pasar fue Kim Shantal y lo eligió a él. Sin embargo, la tendencia cambió con el voto de Sergio Mayer Mori, quien mencionó a Manola.

El detonante para que este miércoles la mayoría de los granjeros eligiera a Manola Díez para nominar, sería el conflicto que se desató durante la noche del martes, cuando Manola explotó contra varios granjeros porque le negaron una taza de café; a partir del incidente, recordaron otras discusiones que Manola ha tenido con personas como Carolina Ross (la primera eliminada del reality show) u Omahi.

Estos fueron los granjeros y granjeras que nominaron a Manola:

-Sergio Mori

-La Bea

-Kike Mayagoitia

-El Patrón

-Omahi

-Fabiola Campomanes

-Lis Vega

-Alfredo Adame

-Eleazar Gómez

¿Manola Díez puede quedar libre de la nominación?

Aunque rompió récord de votos en La Asamblea, Manola Díez todavía tiene oportunidad de quedar fuera de la lista de nominados y no estar en riesgo de eliminación.

Si este jueves 30 de octubre gana la competencia de La Salvación, entonces automáticamente queda exenta de la nominación. También ganaría el beneficio de La Traición, que le permite quitar a otra persona de la lista y nominar automáticamente a un granjero.

Si ella no gana La Salvación pero la persona que gane elige salvarla durante el viernes de La Traición, también quedaría fuera de la lista.