La psicología explica los colores preferidos por las personas más tímidas

Las personas son complejas y eso es un tema que ha dado y dará mucho de qué hablar. Esto se debe a múltiples factores que van forjando las personalidades y que determinan cómo será el comportamiento de cada individuo como miembro de la sociedad.

En este punto, uno de los temas que es considerado como un reflejo de la personalidad es el estilo de vestir, el tipo de peinado que se utiliza, los accesorios que se eligen, la música que prefieren y un gran etcétera. Al respecto, hoy nos centraremos en los colores y esa relación directa con cierta forma de ser.

¿Cuál es el significado de los colores, según la psicología?

La ciencia también ha puesto a la personalidad y los colores debajo de la lupa y ha sido la psicología la encargada de referirse al tema. Profesionales de esta rama de la ciencia afirman que los colores no solo son un reflejo de la personalidad, sino que también pueden informar sobre el estado de ánimo de una persona.

En el caso de las personas que son tímidas, que sufren de vergüenza o que se mueven por la vida con el temor a equivocarse, los colores también juegan un rol muy especial. Aunque la paleta de colores para quienes, por su timidez, suelen ser poco sociables no se ajusta a un color en particular si existe una particularidad.

¿Qué colores prefieren los tímidos, según la psicología?

De acuerdo con la psicología del color, las personas que se caracterizan por ser tímidas no tienen un color predilecto o que las identifique como tal. En este caso, existen estudios que han logrado revelar que quienes son tímidos apuntan a colores que no llamen la atención.

Es en este punto que desde la psicología se deja en claro que los colores que las personas tímidas prefieren son aquellos de tonos pasteles. Entre estos predomina el rosado, pero el foco está puesto en los colores muy claros, que pueden pasar inadvertidos y que les brinda cierta seguridad.