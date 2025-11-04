¿Qué es la Luna del Castor y cuándo se podrá ver en noviembre del 2025?

Noviembre del 2025 será un mes bastante activo en cuanto a fenómenos astronómicos se refiere, y uno de ellos es la Luna del Castor. Seguramente has escuchado este nombre en el pasado, aunque lo probable es que no conozcas el origen de este y cuándo se presentará en este mes.

La Luna del Castor también es conocida como Beaver Moon y es, sin duda, uno de los fenómenos más esperados de este cierre del año en México y el resto del mundo. Si quieres conocer más detalles respecto a su nombre y el día en que se podrá disfrutar, entonces quédate con nosotros.

Luna del Castor; ¿qué es y de dónde viene su nombre?

La Luna del Castor no es más que una Luna Nueva y ocurre cuando el satélite de la Tierra entra en su fase de Luna Nueva, por lo que coincide con el punto más cercano al planeta. Este fenómeno también se conoce como Superluna, pues su cercanía hace que existan distintos efectos tanto en las mareas como en la luminosidad de los días.

#lunadecastor #rituallunar #leydeatraccion #abundancia ♬ THE MOON - Camargguinho @manifiestaconlaabu 🌕 La Superluna del Castor del 5 de noviembre abre un portal energético de abundancia. ¿Estás lista para sembrar tus deseos más poderosos? 💫 Esta luna marca el cierre de un ciclo y el inicio de uno nuevo lleno de oportunidades. Es el momento ideal para agradecer lo vivido, soltar lo que pesa y manifestar prosperidad. Cuando conectas con la energía de la luna, tu vibración se eleva y atraes lo que realmente mereces: amor, abundancia y propósito. 🌙✨ Comenta "Poderosa Superluna" Con cariño La Abu Aurora 👵 💕 #superluna

Expertos en astronomía detallan que la próxima Luna del Castor será el evento lunar más fuerte de este cierre del año; además, vale decir que su nombre deriva de las comunidades antiguas de Norteamérica, mismas que identificaban estas lunas llenas y nuevas en función con las actividades de algunos animales, entre ellos los castores.

Durante noviembre, estos animales construían sus presas para resguardarse del invierno, mientras que los cazadores buscaban sus pieles para defenderse del frío. Esta es la referencia con la que se conoce a este fenómeno astronómico, el cual coincide con el arribo de las bajas temperaturas.

Luna del Castor: ¿En qué fecha se presentará?

El Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA menciona que la distancia entre ambos cuerpos celestes será de 356 mil kilómetros, lo cual habla de la cercanía que esta Luna del Castor tendrá en relación a la Tierra. Recuerda que este evento llegará el miércoles 5 de noviembre, y aunque no será perceptible en México, su completa oscuridad hará que disfrutes de un cielo nítido.