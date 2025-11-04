Esto dice la psicología y los expertos sobre por qué Mauricio Ochmann termina rápido sus relaciones y de inmediato inicia otra

La vida personal de Mauricio Ochmann es un tema que genera gran interés entre el público, en especial porque a pesar de que ha tenido varias novias formales, no suele durar mucho tiempo con ellas. Y si bien esto no tiene nada de malo tratándose de un hombre soltero, hay quienes consideran que no es del todo normal que "las supere rápido" y en seguida se enamore de alguien más.

De acuerdo con un artículo de Psychology Today, que una persona no suela tener relaciones duraderas podría ser señal de problemas como miedo al abandono y apego evitativo. En consecuencia, viven su intimidad con cierto sigilo, repitiendo patrones que al final les dan los mismos resultados: rupturas y separaciones imprevistas.

Instagram / @mauochmann La vida sentimental de Mauricio Ochmann siempre ha causado curiosidad entre el público

¿Qué significa que una persona nunca esté soltera?

No existe una explicación absoluta sobre por qué hay personas que siempre tienen una relación y no acostumbran a estar solteros, pues cada individuo experimenta estos episodios de manera diferente. Sin embargo, desde la psicología se conoce el término "emofilia", que describe a aquellos que se enamoran con rapidez, según Very Well Mind.

Ellas son todas las exnovias de Mauricio Ochmann

A sus 47 años, Mauricio Ochmann sigue siendo considerado como uno de los artistas más guapos de la televisión. Es por esto que no resulta extraño que tenga cierta fama de "rompecorazones", la cual se ha alimentado también por los romances que ha tenido con hermosas mujeres.

La primera relación que se le conoció fue con María José del Valle, una arquitecta mexicana con la que estuvo casado cuando apenas se perfilaba como promesa de la actuación. De este matrimonio nació Lorenza, su hija mayor, con la que se sabe, lleva una excelente convivencia y comparte varios viajes en el año.

Tras separarse de la madre de su primogénita por motivos que ambos prefirieron mantener en privado, el protagonista de "El Clon" salió con Adriana Campos, una actriz colombiana. También tuvo una historia fugaz cn Begoña Narváez, la cual terminó de forma definitiva en 2013.

En 2014, tan solo un par de meses después desde su última ruptura, Mauricio Ochmann se enamoró de Aislinn Derbez mientras grababan "A la mala", película donde nació su historia de amor. Duraron seis años y en 2018 le dieron la bienvenida a su hija Kailani, hasta que en 2020 decidieron ponerle fin a su matrimonio y quedaron en buenos términos por el bien de su familia.

Instagram / @mauochmann Tras separarse de Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann tuvo un romance con Paulina Burrola

Tras este divorcio, el actor no pasó mucho tiempo soltero, pues empezó un romance con la modelo Paulina Burrola, mismo que duró cerca de dos años y terminó de manera abrupta en 2023. Fue entonces que se le empezó a relacionar con Lorena González, hija de Víctor González Torres "Doctor Simi", una joven cineasta con la que el actor duró poco más de un año y de la que separó en octubre de 2025.