Este es el significado de escribir el nombre de una persona en un papel y congelarlo

En el mundo esotérico nos encontramos con una gran cantidad de rituales que se ponen en marcha con distintos objetivos. En este caso vamos a hablar sobre aquel que consiste en escribir el nombre de una persona y congelarlo en el refrigerador.

Muchos desconocen el significado de este poderoso ritual por lo que te vamos a contar todo lo que tienes que saber al respecto.

¿Cuál es el significado de congelar el nombre de una persona?

El ritual es cuestión tiene una larga historia que nos traslada a las prácticas de magia blanca en diferentes culturas. Por ejemplo en las tradiciones africanas este ritual puede neutralizar energías negativas; en cambio, en prácticas mágicas europeas, se utiliza para "congelar" a alguien fuera de la vida del practicante.

Eso sí, a pesar de las diferencias, el objetivo común siempre parece ser el control o la protección contra influencias, personas o situaciones indeseadas.

"La creencia asegura que el hielo actúa como un escudo energético, bloqueando la influencia negativa de una persona o situación en su vida, pues se dice que el hielo, al congelar el papel con el nombre, sella la energía negativa y la mantiene encapsulada", explica un especialista.

Es que el hielo se asocia con la purificación y la conservación, por lo que este ritual no sólo busca bloquear estas energías "oscuras" sino, también, mantenerlas alejadas de nosotros y de nuestro entorno.

Dicen que si pones el nombre del profesor y de la materia unos días antes de una prueba/parcial/final en un vaso con agua y lo pones en el congelador hace que congeles al profesor y así poder aprobar la materia.. pic.twitter.com/0UwPNOdNe6 — Resentida (@chapameelcuerno) April 24, 2018

Cuando se escribe el nombre de una persona y se congela, lo que se hace es fijar y manifestar la intención de alejar o encapsular su mala vibra.

¿Cómo se hace el ritual para congelar envidias y malas energías?

Para realizar este ritual se necesita;



Un vaso de vidrio lleno de agua (también puede ser un frasco o una tapita de botella de gaseosa).

Granos de sal gruesa.

Papel blanco y lapicera o birome de tinta negra.

Tienes que escribir con tinta negra en un papel blanco, el nombre de la persona que sientes que te tiene envidia, nos hace sentir mal o que quieres lejos de ti.

Luego, doblamos bien este papel asegurándonos que el nombre quede del lado de adentro. Lo colocamos en el vaso o envase con agua y agregamos los granos de sal gruesa, un purificador natural que nos ayudará a despejar las energías negativas.

Después lo llevas el recipiente al freezer o el congelador de nuestra casa y lo mantenemos ahí hasta que el objetivo del ritual se haya cumplido.

Cuando consideres que el objetivo se cumplió, descongelamos el agua y la tiramos, con el papel, en un lugar con tierra. Lava bien el vaso y no lo uses para tomar líquidos.

