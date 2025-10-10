Esto significa que entren lagartijas en tu casa, según el Feng Shui

Durante los días que se presentan con mayores niveles de humedad, los hogares pueden ser invadidos por plagas de cucarachas y otros insectos. Pero también pueden ser un refugio para otros animales como las lagartijas. Estos reptiles pueden buscar resguardo en ventanas, puertas, balcones, patios y terrazas.

Si bien pueden causar impresión y hasta fobias en algunas personas, lo cierto es que la presencia de estos animales puede traducirse en factor beneficioso para el ecosistema. Esto se debe a que pueden alimentarse de insectos que pueden ser molestos para los humanos y hasta infecciosos. Pero que una casa sea visitada por estos reptiles, también tiene significados asociados a la espiritualidad desde el punto de vista del Feng Shui.

Feng Shui: ¿Qué significan las lagartijas en la casa?

Según el Feng Shui, la presencia de lagartijas en la casa se traduce en la visita de un ser espiritual protector. Pero este animal también se vincula con los conceptos de la serenidad y la fertilidad. A su vez, se asocia a la renovación, renacimiento o llegada de algo mejor a lo que se tiene o se está atravesando.

Estos reptiles pueden traer grandes beneficios a los huéspedes de la casa. Pueden traer augurios de fertilidad en caso de búsqueda de embarazo. Pero también son símbolo de futuro con abundancia y buena fortuna. Por este motivo, encontrarlos en el hogar puede significar que el espacio está en equilibrio energético.

¿Cuál es el significado de la presencia de lagartijas según el espacio de la casa?

El significado de la aparición de estos animales puede variar según dónde se encuentre.

Cerca de la entrada o de una ventana: nuevas oportunidades están por llegar. La energía busca renovarse.

Cocina: simboliza abundancia y vitalidad.

Baño: significa que el hogar necesita una limpieza de emociones acumuladas.

Habitación de descanso, dormitorio o recámara personal: invita al descanso y la regeneración personal.



Según el Feng Shui, no hay que ahuyentar a las lagartijas del hogar. La filosofía china recomienda observar su comportamiento, agradecer su presencia y permitir que su energía positiva fluya.