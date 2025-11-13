Quién es Sia, la misteriosa cantante que anunció una sorprendente colaboración con Belinda
La australiana Sia, conocida por su voz inconfundible y su estilo enigmático, sorprendió al anunciar un nuevo proyecto musical junto a la artista Belinda.
La noticia tomó por sorpresa a los fanáticos de ambos lados del mundo: Sia y Belinda unirán sus voces en una inesperada colaboración musical que ya está dando de qué hablar en redes sociales. Pero, ¿quién es realmente la artista australiana detrás de los grandes éxitos que han marcado la última década?
Sia Furler, conocida simplemente como Sia, es una cantautora, productora y directora oriunda de Australia, popular por su poderosa voz, su estilo enigmático y sus letras cargadas de emoción. Saltó a la fama mundial con temas como Chandelier, Cheap Thrills y Elastic Heart, pero lo que más llamó la atención fue la decisión de ocultar su rostro, convirtiéndose en un símbolo de misterio y autenticidad dentro de la industria musical.
A lo largo de su carrera, ha colaborado con artistas de talla internacional como David Guetta, Rihanna, Beyoncé y The Weeknd, y ahora sorprende al público latino al anunciar un proyecto con Belinda, que promete una mezcla de estilos tan inesperada como emocionante.
☃️ Snowman feat. @belindapop ☃️— sia (@Sia) November 12, 2025
Out Friday at midnight ❄️ - Team Sia pic.twitter.com/MC2mMwOq6E
Aunque todavía no se han revelado detalles sobre el lanzamiento, los seguidores ya especulan que esta colaboración podría ser uno de los temas más llamativos del año, combinando el pop internacional de la artista australiana con el toque versátil y atrevido de la latina, de acuerdo al sitio Expreso.
Los principales premios que recibió Sia
Sia acumula decenas de nominaciones y numerosos premios internacionales. Entre los más destacados, se encuentran:
- ARIA Music Awards (Australia):ha ganado más de 10 premios ARIA, incluyendo Mejor Artista Femenina, Mejor Álbum Pop y Canción del Año por temas como Chandelier y Cheap Thrills.
- MTV Video Music Awards (VMA):ganó el premio a Mejor Coreografía por el video de Chandelier, protagonizado por la bailarina Maddie Ziegler.
- Billboard Music Awards: recibió el reconocimiento a Mejor Canción Dance/Electrónica y fue nominada en múltiples ocasiones por sus éxitos internacionales.
- APRA Awards (Australasia): ha sido galardonada en más de 20 ocasiones por la Asociación de Compositores y Autores de Australia, incluyendo Compositora del Año y Canción Más Tocada del Año.
- YouTube Music Awards: fue premiada por Video del Año con Chandelier, gracias a su originalidad visual y fuerte impacto cultural.
- Golden Globe Awards: nominada por Mejor Canción Original en cine con Opportunity (Annie) y Never Give Up (Lion).