Quién es Sia, la misteriosa cantante que anunció una sorprendente colaboración con Belinda

La noticia tomó por sorpresa a los fanáticos de ambos lados del mundo: Sia y Belinda unirán sus voces en una inesperada colaboración musical que ya está dando de qué hablar en redes sociales. Pero, ¿quién es realmente la artista australiana detrás de los grandes éxitos que han marcado la última década?

Sia Furler, conocida simplemente como Sia, es una cantautora, productora y directora oriunda de Australia, popular por su poderosa voz, su estilo enigmático y sus letras cargadas de emoción. Saltó a la fama mundial con temas como Chandelier, Cheap Thrills y Elastic Heart, pero lo que más llamó la atención fue la decisión de ocultar su rostro, convirtiéndose en un símbolo de misterio y autenticidad dentro de la industria musical.

A lo largo de su carrera, ha colaborado con artistas de talla internacional como David Guetta, Rihanna, Beyoncé y The Weeknd, y ahora sorprende al público latino al anunciar un proyecto con Belinda, que promete una mezcla de estilos tan inesperada como emocionante.

☃️ Snowman feat. @belindapop ☃️



Out Friday at midnight ❄️ - Team Sia pic.twitter.com/MC2mMwOq6E — sia (@Sia) November 12, 2025

Aunque todavía no se han revelado detalles sobre el lanzamiento, los seguidores ya especulan que esta colaboración podría ser uno de los temas más llamativos del año, combinando el pop internacional de la artista australiana con el toque versátil y atrevido de la latina, de acuerdo al sitio Expreso.

Los principales premios que recibió Sia

Sia acumula decenas de nominaciones y numerosos premios internacionales. Entre los más destacados, se encuentran:

