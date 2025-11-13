Azafata reveló el protocolo que deben cumplir si un pasajero muere en el avión y dejó a todos impactados

Lo que ocurre a bordo de un avión cuando un pasajero muere en pleno vuelo es algo que pocos conocen. Por tal razón, una azafata decidió revelar los pasos exactos que la tripulación debe seguir en esa situación y su explicación dejó a muchos sorprendidos.

Barbara Bacilieri, conocida en TikTok como Barbie Bac, trabajó durante 14 años como tripulante de cabina y actualmente es influencer de viajes. En sus redes sociales, la ex auxiliar de vuelo comentó desde cómo se confirma el fallecimiento de una persona hasta qué hacen con el cuerpo durante el viaje. Además, dio a conocer el protocolo riguroso e impactante con el que buscan mantener la seguridad y la calma de todos, cuando esto sucede.

Las reglas internas que deben respetar durante un vuelo si una persona muere

La joven de 33 años compartió que, en principio, se debe avisar a la tripulación, que a su vez avisará al capitán. Mientras tanto, "se le tomarán los signos vitales y probablemente le practicará la reanimación cardiopulmonar". Luego, se preguntará si hay algún médico entre los pasajeros. "Si aparece alguno, deberá atenderlo", anticipó.

Aunque adelantó que la mayoría de las aerolíneas no llevan médico a bordo, casi siempre hay un profesional sanitario entre los pasajeros. De igual modo, aclaró que "nadie muere oficialmente en un avión porque no se puede declarar el fallecimiento hasta que se aterriza y un médico lo confirma".

A su vez, dijo que las autoridades podrán aterrizar en un aeropuerto cercano si la situación afecta a la seguridad del vuelo o de los pasajeros, o continuar hasta el destino final si todo está bajo control.

¿Se pueden transportar ataúdes en la bodega?

Por otra parte, Barbie Bac comentó que, junto con el equipaje, los cuerpos suelen ser transportados de vuelta a su país de origen, y además, puede que un familiar los acompañe en el mismo vuelo. De hecho, indicó que algunos aeropuertos tienen una morgue para recibir y preparar los cuerpos antes de enviarlos de vuelta.

"Tengan la seguridad de que la tripulación está capacitada para manejar cualquier situación y que la dignidad del pasajero es siempre la prioridad", concluyó la ex azafata.