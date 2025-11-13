Cuídate de este movimiento en los astros: las relaciones de estos 6 signos están en peligro

Mercurio retrógrado nunca vuelve sin dejar su huella. Cada vez que aparece, el caos se hace notar: malentendidos, discusiones y confusiones salen a la luz. Por eso, es clave estar preparado y no dejar que te tome por sorpresa. Este tránsito siempre trae lecciones, especialmente para ciertos signos.

Si estás en pareja, abrí los ojos y presta atención. Her Campus indica que la energía de este movimiento puede poner a prueba la estabilidad y comunicación en la relación. No se trata de temerle, sino de entender lo que busca mostrarte y usar este tiempo para reflexionar, hablar con claridad y fortalecer el vínculo.

1. Sagitario:

Siempre listos para la aventura y la honestidad brutal, los sagitarianos pueden encontrarse enredos inesperados. Lo que dices o piensas decir puede ser interpretado de otra manera, y de repente una charla casual se convierte en un mini conflicto. Mejor respirar hondo y no asumir lo primero que escuchas.

2. Géminis:

Los comunicadores por excelencia se pueden sentir atrapados en un juego de malentendidos. Mensajes que no llegan completos, conversaciones que se cruzan… todo esto puede generar dudas tontas con la pareja. La clave: paciencia y revisar dos veces lo que dices y escribes.

3. Cáncer:

La sensibilidad a flor de piel se dispara durante este tránsito. Un gesto, un mensaje o un silencio puede sentirse como un drama monumental. Es normal sentirse más vulnerable, pero lo importante es no sacar conclusiones precipitadas y hablar desde el corazón.

Fuente: Canva Mercurio retrógrado provoca confusiones, malentendidos y caos en la comunicación.

4. Leo:

Orgullosos y amantes de la atención, los leones pueden toparse con choques por expectativas no dichas. Mercurio retrógrado pone a prueba la claridad en la comunicación: si no dices lo que esperas, tu pareja puede no adivinarlo. Mejor hablar sin rodeos, pero con cariño.

5. Tauro:

Amantes de la estabilidad, los tauro pueden sentirse sacudidos por cambios que no esperaban. Conflictos por dinero, planes o rutinas pueden aparecer. Lo importante: no aferrarse demasiado y ser flexible, aunque sea un poquito.

6. Libra:

Los que buscan armonía pueden ver cómo los malentendidos desbalancean la relación. La indecisión o la falta de claridad puede generar tensiones. Durante este período conviene poner en palabras lo que sientes y escuchar sin juzgar, para mantener el equilibrio.

¿Cómo pueden sobrellevar los signos a Mercurio Retrógrado?

Durante Mercurio retrógrado, el caos en la comunicación es casi inevitable. Según Horoscope, los malentendidos y retrasos son moneda corriente, así que la clave está en mantener la calma y expresarte con claridad. Confirma lo que dices, repite lo importante y no asumas que el otro entendió: eso puede ahorrarte varios dolores de cabeza.

Fuente: Canva Mercurio retrógrado también puede ser una oportunidad para que los signos puedan comunicarse mejor.

Más que temerle, los astrólogos recomiendan que uses este tránsito como una etapa de revisión y reflexión. Este movimiento te invita a pensar cómo te comunicas, qué cosas guardas y qué temas necesitan resolverse de una vez. No es el momento ideal para decisiones impulsivas, comprometerte de golpe o volver con tu ex.

Por último, New York Post sugiere mantener una actitud flexible ante los imprevistos. Si los planes cambian o surgen malentendidos, no te frustres. Escucha de verdad, presta atención a los detalles y deja el orgullo de lado. Si lo haces, este momento puede convertirse en una oportunidad para fortalecer tus vínculos.