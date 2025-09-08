¡Obtén boletos para la gira del adiós de Ramón Ayala!

Ramón Ayala se encuentra de gira en México para decirle adiós a los escenarios luego de 60 años de trayectoria, en esta gira, el cantante hará una recapitulación por sus mejores éxitos.

Por esta razón, en TV AZTECA queremos que vivas esta gran experiencia en compañía de un acompañante. Te invitamos a participar por una entrada doble.

Dinámica

Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura de Salinas. Llenar el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Ramón Ayala?

El cantante se presentará con Ramón Ayala: La historia de un final el próximo 13 de septiembre a las 9:00 de la noche, en la Arena Ciudad de México.

Sobre Ramón Ayala

El acordeón es la extensión de su alma, y la música norteña, su reino. Ramón Ayala, “El Rey del Acordeón”, ha forjado una trayectoria inigualable que lo ha convertido en un pilar fundamental del género regional mexicano.

Nacido en Monterrey, Nuevo León, Ramón Covarrubias Garza mostró su talento musical desde temprana edad, recibiendo su primer acordeón a los cinco años.

Su camino al estrellato comenzó con la formación del icónico dúo Los Relámpagos del Norte junto a Cornelio Reyna en la década de 1960, juntos, crearon un sonido que definió a una generación y lanzaron éxitos que perduran hasta hoy.

Tras la disolución del dúo, Ayala formó Los Bravos del Norte, consolidando su legado con clásicos como “Tragos Amargos”, “Un Puño de Tierra” y “La Rama del Mezquite”.

A lo largo de 60 años, Ramón Ayala grabó más de 180 discos y ha sido reconocido con múltiples premios. Su música narra historias de la vida cotidiana que resuenan con la gente, asegurando su lugar como una de las figuras más veneradas y respetadas del regional mexicano.

