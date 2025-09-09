Un hombre las engañó y ellas se agarraron a golpes a mitad de la calle: VIDEO

Una de las características particulares de las redes sociales es que resulta prácticamente imposible escapar de las cámaras de los diversos dispositivos digitales existentes en las manos de cualquier persona. Por ello, este video ha ganado popularidad al registrar la manera en que estas mujeres se fueron a los golpes después de descubrir que una era la amante del hombre de la otra. Toda la información de esta infidelidad a continuación.

¿El hombre resultó ileso de la pelea entre estas mujeres?

La realidad es que las imágenes de la pelea pueden ser bastante duras para algunos de los lectores, pues en el video simplemente se ve cómo estas mujeres se encaran y comienzan a golpearse. La descripción del perfil de la cuenta de ‘X’ que subió el video dice que una de ellas descubrió a su hombre con la amante y por ello se fueron a los golpes.

De manera explícita se observa como el par de mujeres se trenzan de los cabellos para llegar hasta el piso en un par de ocasiones. Golpes, arañazos y todo lo que pudieron propinarle a su rival es aplaudido por las personas que en ningún momento intervinieron para frenar las acciones.

¿Dónde ocurrió esta pelea por un hombre engañador?

El video fue grabado en las calles de Barranquilla, Colombia. Como se comentó, este perfil de ‘X’ sube contenido de ese tipo, advirtiendo a los usuarios que se pueden encontrar imágenes fuertes para la susceptibilidad. Afortunadamente la situación pasa a mayores, porque después de un minuto y medio de pelea por fin se deciden a detener la trifulca callejera.

El hombre en cuestión parece ser uno que tiene playera blanca que en un momento intenta separarlas, pero que sin oportunidad de lograr su cometido, es quitado por las personas que alrededor gritaban y alentaban la violencia. Ya al final del video otro hombre las detiene para que no se siguieran al flujo de los automóviles y otros tantos dentro de la multitud también intervienen para finalizar con la pelea entre mujeres engañadas.

