Por esta razón debes de dejar de usar los cotonetes al momento de limpiar tus oídos

Cuando se trata de limpiar tus oídos, usualmente optamos por emplear cotonetes para eliminar toda la suciedad que haya, siendo un producto que se vende con esa principal finalidad. Sin embargo, es una práctica que puede ser peligrosa para la salud auditiva.

Por esa razón, los expertos de la salud, nos detallan cuál es la mejor forma para eliminar toda la suciedad. No te vayas y descubre todos los detalles que te vamos a explicar a continuación, toma nota de la información.

¿Qué dicen los médicos sobre los cotonetes para los oídos?

La Secretaría de Salud, el 3 de marzo, por el Día Mundial de la Audición, realizó una publicación sobre el uso de los cotonetes para limpiar tus oídos. Explicando que hay que evitar el uso de objetos extraños, ya que dichos artículos, en vez de ayudarnos, pueden causar daños temporales o permanentes en el tímpano y canal auditivo.

Explica que la razón principal por la que debemos dejar de hacerlo, es que el oído es capaz de autolimpiarse, con el simple hecho de mover la mandíbula. La cera vieja comienza a empujar, para salir cuando nos metemos a bañar, sin la necesidad de ayuda externa.

Recordemos que el cerumen que se produce, tiene la principal finalidad de lubricar el canal auditivo, protegiéndolo de la presencia de agentes externos que quieran ingresar, así lo mencionan en Banner Health. En pocas palabras, deja de hacer uso de dichos elementos.

¿Qué hacer en caso de lastimarse con un cotonete en el oído?

La Biblioteca Nacional de Medicina explica que, en caso de sentir dolor en el oído, zumbidos, vértigo, sangre del oído o ante un golpe reciente, acudamos directamente con un profesional de la medicina. Ya que será el encargado de verificar el tipo de lesión que tenemos en esa zona, proporcionándonos un diagnóstico y tratamiento adecuado.

Para prevenir el daño auditivo, se recomienda principalmente que dejemos de ingresar cotonetes o cuerpos extraños para limpiar tus oídos. De todos modos, comparte los siguientes consejos de prevención: