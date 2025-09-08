¡Participa para ganar boletos para el concierto de Remmy Valenzuela!

Remmy Valenzuela se encuentra de gira con su nuevo tour ‘En Vivo Desde El Ranch’, en el que presenta lo más destacado de su trayectoria musical, con la que promete regalarte una noche llena de música, emociones y recuerdos.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Remmy Valenzuela?

Remmy Valenzuela se presentará con su tour ‘En Vivo Desde El Ranch’ el próximo 12 de septiembre en la Arena Ciudad de México.

Sobre Remmy Valenzuela

Remmy Valenzuela es un destacado cantante, compositor y acordeonista mexicano que se ha consolidado como una de las figuras más importantes del género regional mexicano.

El músico inició su carrera profesional en 2008, pero su gran salto a la fama se produjo en 2013 con el sencillo “Te Tocó Perder”. Este éxito catapultó su popularidad y lo llevó a firmar con Fonovisa Records, un hito que expandió su música a una audiencia internacional.

Aunque sus primeros trabajos incluían narcocorridos, Remmy Valenzuela demostró su versatilidad al ganar un gran reconocimiento con baladas románticas, lo que amplió su base de seguidores.

Su discografía incluye álbumes aclamados como “Mi Vida en Vida” y “De Alumno a Maestro”, ambos lanzados en 2014, que alcanzaron los primeros puestos en la lista Regional Mexican Albums de Billboard.

“Mi Vida en Vida” le valió una nominación al Mejor Álbum de Música Norteña en los Latin GRAMMY de 2015. Otros trabajos notables son “Mi Princesa” (2015), que se certificó con Disco de Platino en 2017, y “80% Mío” (2019), donde explora el estilo sierreño.

