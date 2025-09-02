Mezcla un poco de vinagre de manzana con acondicionador y revive tu cabello

En el mercado podemos encontrar una gran cantidad de productos que están destinados al cuidado del cabello. Sin embargo, son muchos los que se inclinan por lo natural para darle salud al pelo.

Hay varios trucos que son útiles pero en este caso te vamos a contar uno en el que el vinagre es el protagonista. Lo que tienes que hacer es mezclarlo con el acondicionador para una limpieza profunda, hidratación y brillo.

¿Cuáles son los beneficios del vinagre en el cabello?

El vinagre de manzana es conocido por equilibrar el pH del cuero cabelludo y eliminar residuos de suciedad. Por otro lado tenemos que el acondicionador aporta suavidad e hidratación y es un básico en la rutina de limpieza del pelo.

Si unes los dos componentes pues tendrás un tratamiento muy completo y efectivo para el cabello. Los beneficios son:

Regula el pH del cuero cabelludo, sin irritarlo.

Disminuye la caspa gracias a las propiedades antimicóticas del vinagre.

Sella las cutículas, reduciendo el frizz y las puntas abiertas gracias a las propiedades reparadoras del acondicionador.

Facilita el cepillado y previene la formación de nudos.

Aporta un brillo natural y fortalece las hebras desde la raíz.

Además el vinagre de manzana ayuda a que los nutrientes del acondicionador penetren mejor en la fibra capilar, potenciando sus resultados.

¿Cómo aplicar vinagre de manzana con acondicionador?

Tienes que combinar las porciones adecuadas y diluir el vinagre en el acondicionador para que no se te dañe el cabello con la acidez. Mezcla de 3 partes de agua y 1 parte de vinagre de manzana. Luego, agrega un poco de acondicionador.

La aplicación es la siguiente:

Lava tu pelo con shampoo como de costumbre.

Aplica la mezcla sobre tu cabello húmedo, desde el cuero hasta las puntas.

Masajea suavemente durante 3 minutos.

Enjuaga tu pelo con agua fría para sellar la cutícula.

Recuerda que es importante que lo utilices 2 veces por semana como mucho. Si haces un uso excesivo pues tu cabello se resecará.