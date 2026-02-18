¡Ten cuidado! Estos son los riesgos de comer pescado y mariscos en Cuaresma

La Cuaresma comienza este miércoles 18 de febrero y dará fin hasta el próximo jueves 2 de abril del 2026. Se trata de una etapa en la que se incrementa significativamente el consumo de mariscos y pescados en México, y si bien estos alimentos son los favoritos de muchas personas, debes tener cuidado en su consumo.

La Cuaresma no es más que una fecha allegada a la religión católica que impide el consumo de carne durante su mandato, lo cual hace que las personas que siguen esta religión se vean obligadas al consumo elevado de mariscos y pescados. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos que puedes sufrir en tu organismo? ¡Conócelos aquí!

¿Cuáles son los riesgos de consumir pescado y mariscos en Cuaresma?

Consumo de mariscos crudos: Se trata de una de las causas principales de infecciones en el aparato gastrointestinal durante la temporada de calor y tiene como protagonista a la bacteria Vibrio, la cual se presenta entre los mariscos que no están regulados o, bien, que se almacenan de forma poco adecuada.

Mala refrigeración : El portal SuMédico menciona que, cuando el alimento no se encuentra bajo las temperaturas adecuadas; es decir, debajo de los 4°C, las bacterias en la carne pueden afectar al organismo, generando síntomas importantes entre 10 y 60 minutos después de su consumo y que incluyen dolor de cabeza y vómito, por citar algunos ejemplos.

: El portal SuMédico menciona que, cuando el alimento no se encuentra bajo las temperaturas adecuadas; es decir, las bacterias en la carne pueden afectar al organismo, generando síntomas importantes entre 10 y 60 minutos después de su consumo y que incluyen dolor de cabeza y vómito, por citar algunos ejemplos. Alergias cruzadas: Las alergias son comunes durante la Cuaresma, sobre todo, en aquellas personas que consumen pescados y mariscos y que no se realizan directamente en establecimientos, sino que lo hacen en lugares en donde se comparten tablas de cortar, utensilios o superficies con otras personas.

¿Cuáles son las recomendaciones al consumir pescado y mariscos?

La primera gran recomendación es adquirir tus productos a través de lugares establecidos evitando el comercio informal o los productos de la vía pública. Del mismo modo, es fundamental verificar el olor y el aspecto del pescado fresco y, finalmente, es necesario conservar la cadena de frío mediante su refrigeración inmediata.