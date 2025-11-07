Dile adiós a los romeritos: esta es la nueva tendencia para Navidad 2025

La Navidad 2025 se acerca y los mexicanos saben qué es lo que van a colocar sobre la mesa para la gran cena familiar. Sin embargo, algunos platillos podrían comenzar a decir adiós en esta tradicional celebración ya que una nueva tendencia gastronómica está pisando fuerte.

¡Esta mañana de Navidad, Rahmar nos preparó tortas de bacalao! [VIDEO] Con el delicioso recalentado de la celebración de una noche anterior, esta mañana de Navidad, Rahmar nos preparó exquisitas tortas de bacalao.

Los romeritos se encuentran entre los platillos típicos de la cocina mexicana y son de los más elegidos para Navidad. Pero, sus días parecen estar contados en la cena especial ya que existen otras alternativas que podrían ocupar su lugar.

¿Adiós a los romeritos en Navidad?

De cara a la Navidad 2025, la Inteligencia Artificial (IA) ha sido consultada sobre los romeritos y los posibles reemplazos de este platillo. Gemini fue la aplicación encargada de responder a este interrogante.

“Para suplir a los romeritos en Navidad, puedes optar por platos tradicionales mexicanos alternativos o buscar sustitutos que ofrezcan una textura y sabor similar en el mismo guiso de mole”, remarcó la IA. Su respuesta ofreció alternativas que te compartimos a continuación.

¿Nueva tendencia en la mesa navideña?

De acuerdo con Gemini, existen diferentes alternativas de platillos navideños mexicanos que pueden ocupar el lugar de los clásicos romeritos. “Si prefieres servir un platillo principal completamente diferente, pero igual de tradicional en México”, remarca la IA, considera estas opciones:



Bacalao a la Vizcaína: Es otro plato navideño muy popular que se sirve en muchas mesas mexicanas, con una base de jitomate, aceitunas, alcaparras y papas.

Pavo glaseado: El pavo es un clásico de las cenas navideñas en muchas partes del mundo, incluyendo México, y se puede preparar con una variedad de glaseados y rellenos.

Pierna o lomo de cerdo adobado: Una opción muy sabrosa y jugosa, marinada en un adobo de chiles y especias, que es un favorito de temporada.

Tamales: Los tamales de diferentes sabores (dulces o salados) son también una opción común para la cena de Nochebuena.

Además, la Inteligencia Artificial indica que hay sustitutos en el mismo guiso (mole). “Si el problema es solo la disponibilidad o el gusto por los romeritos (quelites), puedes preparar el mismo ‘revoltijo’ usando otros ingredientes en la base de mole con nopales, papas cambray y tortitas de camarón.

