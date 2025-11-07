Eliminan el doble pago a estos jubilados y pensionados IMSS

Por determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha dado a conocer que hay personas que le dirán adiós a la Pensión IMSS. Cabe destacar que no será de manera total debido a que el fallo manifiesta que se elimina el doble pago simultáneo que recibían ciertos jubilados y pensionados.

De esta manera la SCJN, ha dado a conocer el fallo que determina la imposibilidad de recibir un doble pago simultáneo de la Pensión IMSS. Esta decisión termina afectando a los jubilados y pensionados que recibían mensualmente ingresos por jubilación y vejez, así es que ya no podrán tenerlo en cuenta como un mismo beneficio económico.

¿Por qué el IMSS elimina el doble pago simultáneo?

Tenemos que mencionar que la decisión de la SCJN, afecta a los jubilados y pensionados que están bajo un Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) especial, como el que tenían los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

La decisión de eliminar el doble pago simultáneo, se dio debido a que dichos jubilados y pensionados del IMSS accedían a una Pensión por Jubilación al cumplir con los requisitos de edad y años de servicio establecidos en su contrato colectivo. Este esquema es, en sí mismo, más amplio y generalmente más benéfico que el régimen general de la Ley del Seguro Social (LSS).

Así es que algunos jubilados y pensionados, querían obtener su pago por Jubilación bajo el RJP, una segunda pensión del IMSS por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez (previstas en la LSS).Dado esto es que la Corte, ha determinado que no es posible recibir una segunda pensión por el mismo riesgo cubierto (retiro por edad o tiempo de servicio), cuando ya se está amparado por un esquema especial más amplio.

Es importante destacar que quede en claro que el fallo dictaminado, no elimina un derecho adquirido como lo es la Pensión IMSS. Lo que hace es aclarar que si un trabajador ya goza de un beneficio superior como el ingreso económico por jubilación especial, no puede recibir otro por el mismo concepto, que es el de vejez de la LSS.

La gran mayoría de los jubilados y pensionados del IMSS, los que están bajo la Ley de 1973 o la de 1997, no se ven afectados por esta resolución de eliminar el doble pago simultáneo, ya que ellos solo acceden a las pensiones previstas en la LSS y no a las del SNTSS.

