El pueblo de Quintana Roo que tiene los mejores cenotes para nadar y que pocos conocen, según la IA

Si cuando viajas lo tuyo es rodearte de la naturaleza de cada lugar que visitas, quedarás encantado con el pueblo de Puerto Morelos, en Quintana Roo. Este destino, ubicado a poco más de media hora de Cancún, es perfecto para nadar en cenotes y disfrutar de un fin de semana relajante.

El puerto es menos conocido y visitado que otros destinos del Caribe, como Playa del Carmen o Isla Mujeres, por lo que la afluencia de turistas es menor. Eso permite disfrutar de una experiencia más tranquila y auténtica, con restaurantes y paisajes naturales realmente bellísimos.

¿Cómo llegar a los cenotes de Puerto Morelos, en Quintana Roo?

Los cenotes de Puerto Morelos son una parada obligada para todo viajero que visita por primera vez estos rincones del Caribe. El lugar es conocido por ser la base de la Ruta de los Cenotes, rodeada de selva, vegetación y naturaleza.

(ESPECIAL/Ayuntamiento de Puerto Morelos) En Puerto Morelos puedes iniciar con la ruta del cenote.

Según el gobierno local, los principales ríos subterráneos de agua dulce son Zapote, Siete Bocas, Kin-Há, La Noria, Las Mojarras, Chilam Balam, Verde Lucero y Boca del Puma.

Allí puedes disfrutar de nadar un rato con tus amigos , relajarte en el pueblo y saborear la comida local, además de disfrutar del encanto de este puerto, que recibe a turistas de todo el mundo.

¿Qué más se puede hacer en Puerto Morelos además de nadar en cenotes?

Si además de nadar en cenotes te quedan ganas de aprovechar el viaje, Puerto Morelos ofrece varios atractivos que no te puedes perder. Algunos de ellos, según la Secretaría de Turismo (SECTUR), son:

(ESPECIAL/Google Maps) Puerto Morelos no es un Pueblo Mágico de Quintana Roo, pero tiene de todo para ser un destino maravilloso.

Buceo en el mar.

Experiencias en kayak.

Snorkel.

Pesca deportiva.

Visitar el arrecife.

Paseos a caballo.

Visitar Crococún , un zoológico de cocodrilos donde puedes tocarlos y alimentarlos. También hay monos y serpientes.

, un zoológico de cocodrilos donde puedes tocarlos y alimentarlos. También hay monos y serpientes. Explorar Selvática, un parque de aventuras en medio de la selva con tirolesas y otras actividades emocionantes.

¿Qué Pueblos Mágicos tiene Quintana Roo?

Si Puerto Morelos ofrece tanto y todavía no ha sido reconocido como Pueblo Mágico, imagínate lo que puedes disfrutar en los lugares que sí lo son.

Quintana Roo cuenta con 4 Pueblos Mágicos, cada uno con su propio encanto. Si te sobra tiempo, no dudes en conocerlos: