Esta es la lista completa de trabajadores que cobrarán un aguinaldo doble este 2025

El pago del aguinaldo no tiene una fecha fija para comenzar a pagarse pero si la fecha límite que es el 20 de diciembre. Este es un derecho que está establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Hay algunos afortunados que cobrarán un aguinaldo doble y te vamos a mostrar la lista completa de quienes son los beneficiados.

¿Quiénes cobrarán un aguinaldo doble?

Los trabajadores que recibirán el pago del aguinaldo equivalente a 40 días de salario son:



Las personas servidores públicas de la Dependencia y Entidades, cuya relación jurídica de trabajo se regular por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional.

El personal operativo de confianza de las Dependencias y Entidades.

El personal de enlace y de mando de las Dependencias y Entidades, así como el personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentre en funciones en territorio nacional.

El personal del Servicio Exterior Mexicano y asimilado a este que se encuentre en funciones en las representaciones de México en el extranjero.

El personal militar en activo.

Las personas físicas contratadas para prestar sus servicios profesionales en las Dependencias y Entidades y al Servicio Exterior Mexicano, bajo el régimen de honor con cargo a recursos del capítulo de Servicios Personales del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.

Las personas que reciban haberes de retiro, pensión militar, pensión civil, pensión de gracia o los deudos de esas personas a quienes se les haya otorgado una pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o con cargo al erario Federal, quienes recibirán la gratificación correspondiente a cada concepto al que tengan derecho. Se incluye a los veteranos de la Revolución que disfruten de una pensión con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de cuota adicional con cargo al erario Federal, quienes recibirán la gratificación correspondiente por cada uno de esos conceptos a los que tengan derecho.

El personal de las demás categorías no previstas en los incisos anteriores autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

En definitiva aquellos que reciban 40 días de salario como aguinaldo son los trabajadores como pensionados que estén o estuvieron cotizando semanas en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

