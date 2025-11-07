Los 4 signos zodiacales que serán dotados con éxito financiero gracias al tránsito de Urano retrógrado en Tauro

Urano comenzó a retrogradar en el grado 0 de Géminis y volverá a ingresar en la casa de Tauro. Este planeta seguirá el curso de su retrogradación hasta abril de 2026 cuando se ponga directo. Este evento astrológico tiene profundas implicancias para los signos zodiacales.

Antes de que Urano se ponga directo en abril de 2026 y se mude a Géminis definitivamente por unos 80 años aproximadamente, las personas pueden pasar por un proceso de revisión intenso acerca de los recursos y la relación con el dinero. Los signos zodiacales más afectados son los de modalidad fija.

¿Qué significa el tránsito de Urano retrógrado en Tauro en 2025 y 2026?

El tránsito de Urano retrógrado en Tauro se traduce en un proceso de revisión profunda sobre la estabilidad, el valor personal y la relación con los recursos materiales y emocionales. En astrología, este planeta lleva consigo los conceptos de la innovación, el cambio repentino, la independencia y la revolución.

Pero cuando Urano se mueve retrógrado en Tauro, la transformación no se manifiesta de forma externa o inmediata, sino que se interioriza. De esta manera, el universo invita a cada persona a cuestionarse qué significa sentirse realmente segura y libre a la vez.

Los 4 signos zodiacales bendecidos con éxito financiero gracias al tránsito de Urano retrógrado en Tauro

Las personas favorecidas por el proceso derivado del tránsito de Urano retrógrado en Tauro son las que nacieron con Sol o Ascendente en los signos zodiacales fijos. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:

Tauro Leo Escorpio Acuario

Los nativos de estos signos zodiacales fijos pueden experimentar un proceso de reflexión profunda acerca de las estructuras internas ligadas a la estabilidad, al dinero, a la autoestima y a los apegos materiales o afectivos. Esto significa que lo que normalmente se percibe como “seguro”, puede comenzar a sentirse limitado o estancado. De esta manera, las personas pueden revelar la necesidad de cambiar la relación con el control, el confort o la dependencia de lo predecible.

Urano retrógrado en Tauro impulsa un despertar interno hacia nuevas formas de abundancia. Pero primero es necesario soltar lo que se ha vuelto rígido. Este proceso puede sentirse como algo muy difícil o desafiante, pero es inevitable y conduce al crecimiento personal futuro.

Por este motivo, hoy comienza un proceso de renovación interna en la forma de administrar el tiempo, el dinero y la energía. Según la astrología, muchas personas pueden conectar con el desarrollo de proyectos creativos conectados con la naturaleza. Además, el universo invita a redefinir la relación con el cuerpo y los placeres físicos, desde una conciencia más libre y saludable.