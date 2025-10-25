Se espera para hoy que llegue la Tormenta Negra con fuertes lluvias; ¿Qué estados afectará?

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) han pronosticado para este sábado 25 de octubre que una tormenta afectará a seis estados en los que lloverá al menos 50mm.

Cabe destacar que estos niveles de precipitaciones son similares a los que se han registrado en Hong Kong y China hace más de dos meses, donde se catalogó el fenómeno como “Tormenta Negra”.

¿A qué se llama Tormenta Negra?

Tormenta Negra, es un término que tuvo origen en Asia y hace referencia a precipitaciones intensas por varios días, las que provocan inundaciones y otras afecciones.

Para el día de hoy, en México, se espera que al menos cuatro estados sean afectados con las lluvias fuertes que pueden traer complicaciones a los habitantes. Además no se descarta descargas eléctricas y posible caída de granizo.

De acuerdo a lo que manifiesta el SMN, el frente frío número 10recorrerá lentamente el noreste mexicano, continuará asociado con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, generando vientos fuertes en dicha región. Se registrarán rachas de 55 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

También habrá un canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, que generará inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, originarán lluvias puntuales fuertes en Jalisco (sur), Colima (norte) y Michoacán (oeste y costa).

A su vez tenemos que mencionar que los canales de baja presión sobre el sur y sureste del país, mantendrán las condiciones para lluvias y chubascos en ambas regiones, así como lluvias puntuales fuertes en Guerrero (sureste), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (sur). La onda tropical núm. 39se desplazará al sur de Guerrero y Michoacán, reforzando la probabilidad de lluvia en el occidente y sur del territorio mexicano.

FUERTE TORMENTA se aproxima desde Texcoco hacia GAM, VCA y alrededores en alcaldias del centro, norte y oriente.



Se extenderá sobre buena parte de #CDMX la lluvia esta tarde-noche con granizadas e inundaciones…



¡NO ES TORMENTA NEGRA! Término que no existe en México…

Los estados más afectados hoy

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):Jalisco (sur), Colima (norte), Michoacán (oeste y costa), Guerrero (sureste), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (sur).

Viento de 25 a 40 km/h con rachas de 55 a 70 km/h y posible formación de torbellinos: norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

