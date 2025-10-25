SEP confirma megapuente de 4 DÍAS para alumnos de educación básica; ¿cuándo es?

La Secretaría de Educación Pública se dice lista para disfrutar del último puente que habrá en octubre, el cual está programado para finales del mes. Sin embargo, ¿sabías que la SEP estará preparando un megapuente de 4 días a efectuarse en noviembre del 2025? Esto es lo que se sabe al respecto.

Se le conoce como megapuente a un determinado periodo de tiempo en el que las y los alumnos afiliados a la SEP no asisten a las aulas ya sea porque se atraviesa un fin de semana en unión con días festivos o académicos y administrativos, hecho que precisamente ocurrirá en el próximo mes.

¿Cuándo será el megapuente de 4 días establecido por la SEP para noviembre?

Este megapuente llegará a mediados de noviembre del 2025 y tendrá como razón dos cuestiones, la primera administrativa y la segunda festiva. Todo inicia el viernes 14 de noviembre, fecha en la que está marcado el registro de calificaciones y en donde, normalmente, los maestros le brindan a los alumnos la posibilidad de no asistir a clases.

¡Aparta el día! 📢 Te esperamos en el seminario web "Indicadores de la Salud Mental en NNA", en conjunto con @conasamamx. 🧠👧🏻🧒🏻



📆 Miércoles 22 de octubre, a las 15:00 h.

🖥️ Sigue la transmisión en nuestro #Facebook. pic.twitter.com/xV0GVRCkSD — SEP México (@SEP_mx) October 21, 2025

El sábado 15 y domingo 16 las cosas se mantienen como normalmente y es aquí en donde se confirma el megapuente de 4 días, pues el lunes 17 el calendario de la SEP lo coloca como día inhábil dado que se llevará a cabo la celebración por la Revolución Mexicana, misma que se recorre unos días para, con ello, darle un descanso a los estudiantes.

¿Noviembre tendrá un puente más además de este?

Por increíble que parezca, estos no son los únicos puentes establecidos por la SEP para el penúltimo mes del año. Así como este, la Secretaría de Educación Pública confirmó que el 28 de noviembre los alumnos no deberán asistir a las aulas debido a que este día se llevará a cabo la Junta de Consejo Técnico Escolar.

Por último, vale decir que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria al interior del país se dicen listos para disfrutar de las vacaciones de invierno, las cuales comenzarán el 22 de diciembre. Con ello, los alumnos se presentarán a clases hasta el 12 de enero del 2026.

