Si cumples con estos requisitos, Infonavit financiará tu casa

Uno de los desafíos que aún enfrentan los mexicanos, es el de encontrar una casa digna. Ante esta situación es que desde el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ofrecen diversas alternativas para acceder a una vivienda con créditos accesibles.

Acudió al #INFONAVIT para revisar su fondo de ahorro y se llevó una sorpresa. [VIDEO] ¡NO PUEDE ACCEDER A SU FONDO DE VIVIENDA! Hace un llamado a las autoridades para saber... ¿Dónde está su dinero? 🤷‍♂️

Es importante destacar que no todas las casas pueden recibir financiamiento sino que deben cumplir con ciertos lineamientos diseñados para garantizar el bienestar y la calidad de vida de los beneficiarios.

Actualmente hay créditos que se manejan de manera diferente para evitar repetir errores de cuando miles de viviendas quedaron abandonadas en zonas sin servicios básicos ni conectividad. Infonavit busca asegurar que cada familia que acceda a un crédito viva en un entorno seguro, habitable y con acceso a servicios esenciales.

De esta manera el Infonavit está llevando a cabo un sistema de evaluación más estricto, donde no solo importa la ubicación del inmueble, sino también su cercanía a escuelas, centros de salud, transporte público y zonas laborales.

¿De qué se trata el crédito Infonavit en zonas rurales y semiurbanas?

En comunidades más pequeñas el Infonavit, lleva acabo criterios que se ajustan a las condiciones del entorno para garantizar que los trabajadores también puedan acceder a créditos, sin sacrificar la calidad de los servicios básicos.

En zonas semiurbanas plenas, con una población de entre 10,000 y 14,999 habitantes, las viviendas pueden estar ubicadas hasta2.5 kilómetros de distanciade servicios esenciales como escuelas primarias, centros de abasto o espacios recreativos.

Si hablamos de zonas rurales, con poblaciones de entre 1,000 y 2,999 habitantes, la distancia máxima permitida se amplía hasta4 kilómetros.

Tu vivienda ideal está a un clic de distancia ↖️.

Entra a Mi Cuenta Infonavit y descubre lo que puedes hacer para conseguirla.



Desde solicitar un crédito para vivienda o terreno, hasta renovar tu hogar o traer tu crédito hipotecario de otro banco para pagar menos.



Con Mi Cuenta… pic.twitter.com/s2D8zUYCXg — Infonavit (@Infonavit) October 23, 2025

Quienes estén interesados en los créditos pueden verificar si una propiedad cumple con estos lineamientos directamente a través del portal Mi Cuenta Infonavit, donde también es posible consultar el monto de crédito disponible y comenzar el proceso en línea.

Los requisitos que pide el Infonavit

Cercanía a servicios básicos. La casa debe estar a una distancia máxima de 2 kilómetros de escuelas primarias, centros de abasto, vías principales y espacios recreativos. En el caso de secundarias y centros de salud, la distancia puede extenderse hasta2.5 kilómetros.

Tiempos de traslado razonables. Los trayectos hacia escuelas, zonas laborales y centros de interés no deben superar los30 minutos a pie,20 minutos en bicicletao45 minutos en transporte público.

Acceso a infraestructura y conectividad. El inmueble debe contar con agua potable, luz eléctrica, drenaje y acceso a transporte público, elementos indispensables para la aprobación del crédito.

